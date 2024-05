Bolsonaro é internado às pressas durante agenda em Manaus

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) interrompeu sua agenda de compromissos em Manaus (AM) para ser levado às pressas, no início da manhã deste sábado (04/05), ao Hospital Santa Júlia. Bolsonaro chegou à capital amazonense na sexta-feira (03/05) para lançar o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) como pré-candidato a prefeito da cidade.

Após a liberação, às 11:15 da manhã, o ex-presidente falou à imprensa sobre o seu quadro de saúde:

Bolsonaro chegou ao hospital apresentando inchaço nas pernas, onde foi examinado e recebeu medicação. O ex-presidente explicou que vive novo quadro de infecção por erisipela, e que viajou a Manaus contrariando orientações médicas para cumprir seus compromissos políticos.

O desconforto inicial foi sentido ainda na sexta-feira (03/05), após desembarcar no aeroporto de Manaus, de onde seguiu em carreata para almoçar e passear de barco, no Rio Negro. Neste sábado (04), a internação de Bolsonaro o impediu de participar da abertura do evento do PL Mulher, comandado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no Centro de Convenções do Amazonas.