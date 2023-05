Filha de missionária é absolvida da morte da mãe em Redenção

Wesley Costa da Silva e Ricardo Pereira Lima foram condenados, na madrugada de sábado (13), a 32 e 38 anos de prisão pela morte da missionária Maria Francisca de Sousa Vaz e da amiga dela, Joanice Oliveira de Jesus, na cidade de Redenção, no sul do Pará. A filha da religiosa, Aline Lázara Gomes de Sousa Vaz e o marido dela, Jean Altamir Rodrigues da Silva, apontados como mandantes do crime, foram absolvidos. Maria Francisca e Joanice foram mortas em 9 de dezembro de 2017. Com informações do Correio de Carajás.

O julgamento começou na quinta-feira (11). A defesa de Aline Lázara foi feita pelo advogado Arnaldo Ramos de Barros Júnior, que durante três dias apresentou argumentos que provaram a inocência da filha da missionária. Aline estava presa desde o dia 11 de dezembro de 2017, mas com a absolvição o juiz determinou a expedição do Alvará de Soltura.

O crime aconteceu em 9 de dezembro de 2017 e chocou os moradores da cidade diante da suspeita de que a filha pudesse ter cometido o crime. Para a promotoria o plano teria vindo de Aline e o companheiro. Os dois, supostamente, teriam prometido R$ 5 mil a três pessoas para matar a missionária.

Segundo o Correio, Wesley e Ricardo tramaram tudo para ficar com o dinheiro da missionária. Eles acabaram matando a amiga dela, Joanice Jesus, como queima de arquivo.