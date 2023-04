Guinness World Records: cadela de 9 centímetros de altura é eleita a menor do mundo

O Guinness World Records divulgou mais informações sobre o menor cão do mundo, no último domingo (09/04). Trata-se de Pearl, com dois anos, da raça chihuahua e acumula 9,14 centímetros de altura e 12,7 centímetros de comprimento. A pequena cadela reside nos Estados Unidos, é menor que um palito de picolé e pesa cerca de 553 gramas.

A pet nasceu em meio à pandemia de covid-19, em setembro de 2020. Se for comparar, o tamanho do animal é cerca de sete vezes menor do que a mulher mais baixa do mundo, Jyoti Amge. Pearl tem arrancado elogios na internet.

A chihuahua foi apresentada ao público no programa Lo Show Dei Record, em Milão, Itália, onde foi recebida com aplausos enquanto era carregada em uma poltrona em forma de ovo de Páscoa por sua tutora, Vanesa Semler.

Durante a apresentação, Vanesa revelou que Pearl é um pouco diva e adora comer alimentos de alta qualidade, como frango e salmão, além de se vestir bem. A pequena chihuahua é uma verdadeira sensação e tem conquistado o coração dos amantes de cachorros em todo o mundo.