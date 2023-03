The Weeknd se torna o artista mais popular do mundo, segundo o Guinness

O artista canadense The Weeknd, de 33 anos, foi considerado o cantor mais popular do mundo pelo Guinness World Records (GWR). Abel Makkonen Tesfaye atingiu dois novos recordes nas últimas semanas e se tornou o artista com mais ouvintes mensais no Spotify.

VEJA MAIS

O artista foi o primeiro a atingir a marca de mais de 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify e quebrou o recorde ao chegar a marca de 111,4 milhões de ouvintes mensais no dia 20 de março. Os recordes foram registrados pelo GWR.

A cantora Miley Cyrus é a segunda mais ouvida mensalmente, seguida de Shakira e Ariana Grande.

Veja o top 5 do Spotify

The Weeknd - 111,4 milhões;

Miley Cyrus - 82,4 milhões;

Shakira - 81,6 milhões;

Ariana Grande - 80,6 milhões;

Taylor Swift - 80,2 milhões.

Gigante dos streams

O crescimento de The Weeknd pode ser associado ao fato de sua música “Die for You” ter viralizado no TikTok, após o lançamento de um remix com a cantora Ariana Grande. A música havia sido lançada originalmente em 2016, no álbum “Starboy”.

Confira um dos sucessos mais recentes do cantor:

Na época, o artista chegou a bater outros recordes: O álbum com mais streams no Spotify e artista solo masculino com mais semanas consecutivas no top 10 da Billboard Hot 100.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)