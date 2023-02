Ariana Grande grava remix de ‘Die for You’ de The Weeknd

Há meses afastada da mídia, a cantora Ariana Grande compartilhou um vídeo no Instagram gravando e editando seus vocais no novo remix de ‘Die For You', música de The Weeknd. Após a publicação, o cantor repostou o vídeo, aumentando as expectativas dos fãs.

“Escrevi e gravei um verso para meu amigo após passar 14 horas do dia no set. Essa certa exceção teve que ser feita”, escreveu.

The Weeknd e Ariana Grande já acumulam várias músicas juntos que fizeram sucesso como 'Save Your Tears', presente no último álbum do cantor. Os fãs celebraram a volta de Ariana Grande na música após seu afastamento para as gravações do filme 'Wicked', onde interpretará Glinda Upland.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)