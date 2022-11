The Weeknd anuncia dois shows no Brasil em 2023; confira os valores e como comprar o ingresso

Após mais de cinco anos da sua vinda para o Lollapalooza Brasil em 2017, The Weeknd anunciou, na segunda-feira (28), novas datas para a turnê mundial "After Hours Til Dawn" e incluiu duas capitais brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, no trajeto.

VEJA MAIS

O autor do hit "Starboy" retoma a turnê em junho de 2023, em Manchester, e finaliza no dia 15 de outubro, em Santiago. O Brasil entrou na rota da América Latina, no qual o astro se apresenta dia 7 de outubro no Rio de Janeiro e no dia 10 de outubro em São Paulo.

O DJ Kaytranada e o produtor americano Mike Dean acompanham o rapper como atrações de abertura.

Como comprar ingressos para o show do The Weeknd?

A venda de ingressos inicia a partir do dia 8 de dezembro, às 10h, no site da Eventim. Confira os valores:

Rio de Janeiro - 7 de outubro de 2023

Local: Estádio Nilton Santos Engenhão.

Valores

Pista Premium: R$ 430 (meia) | R$ 860 (inteira) Pista - Cadeira Sul: R$ 235 (meia) | RS 470 (inteira) Cadeira Inferior Leste: R$ 265 (meia) | R$ 530 (inteira) Cadeira Inferior Oeste: R$ 265 (meia) | R$ 530 (inteira) Cadeira Superior Leste: R$ 175 (meia) | R$ 350 (inteira) Cadeira Superior Oeste: R$ 175 (meia) | R$ 350 (inteira)

São Paulo - 10 de outubro de 2023

Local: Allianz Parque.

Valores

Pista Premium: R$ 375 (meia) | R$ 750 (inteira) Cadeira Inferior: R$ 325 (meia) | R$ 650 (inteira) Cadeira Superior: R$ 230 (meia) | R$ 460 (inteira)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)