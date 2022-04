The Weeknd muda letra de música e cita bumbum de Anitta; veja

Após deixar sua marca no show realizado na última sexta-feira (15/04) no Coachella 2022, Anitta continuou tendo seu nome citado na imprensa nacional e internacional e virou citação em uma música famosa do cantor The Weeknd, que foi headline do último dia do primeiro final de semana do festival, ao lado do conjunto Swedish House Mafia, que substitui o rapper Kanye West no evento.

Na música "Party Monster", um dos sucessos do álbum "Starboy", The Weeknd substitui a letra que dizia "Like Selena, ass shaped like Selena", por "Like Anitta, ass shaped like Anitta", em tradução livre: "como Anitta, um bumbum como o da Anitta". Vale lembrar que Selena Gomez namorou com o cantor por 10 meses e Angelina Jolie, que também é citada em um dos refrões da música, foi alvo de um possível affair do músico. Confira o momento:

Assim que a brasileira foi citada, vários internautas passaram a pedir para os artistas viverem algum romance ou lançarem uma possível colaboração. “Se Anitta ficar com The Weeknd ele faz uns 3 CDs pra ela", brincou uma seguidora. "Imagina um feat dos dois?", questionou outra.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)