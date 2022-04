Coachella: Pabllo Vittar faz história como primeira drag queen a se apresentar no festival

Pabllo Vittar fez história no Coachella. A artista foi a primeira drag queen a se apresentar no festival, um dos maiores dos Estados Unidos e principal em música pop no mundo. Ao final da apresentação, a cantora não aguentou e foi às lágrimas, durante a madrugada deste domingo (17). A representatividade ficou marcada e Pabllo chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. As informações são do G1 Nacional.

"Muito obrigada Coachella por me fazer a primeira drag queen a performar no festival. Esta noite vamos fazer história", agradeceu a cantora.

O Brasil nunca teve tanto destaque no Coachella, que voltou a ser realizado após dois anos parado por conta da pandemia.

Anitta também marcou a edição com uma apresentação recheado da brasilidade do funk carioca. Ela volta aos palcos do evento no dia 21.

