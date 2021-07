Angelina Jolie e The Weeknd aumentam rumores de romance

Será que mais um casal está sendo formado? O flagra do cantor com a vencedora do Oscar aconteceu em meio a rumores de romance. Os dois foram vistos em um jantar em Santa Monica no início do mês. Agora, os dois estavam juntos em um encontro (que deveria ser) secreto, em um evento VIP de Los Angeles. O engraçado é que dois ex-companheiros do possível quase casal foram alvo de boatos envolvendo um affair em 2016. Brad Pitt e Selena Gomez foram fotografados em um evento, o que teria sido uma das razões do fim do casamento do ator com Angelina.

Vale lembrar que The Weeknd foi visto também com um grupo de amigos e a musa estava presente, acompanhada pelas filhas Shiloh, de 15 anos, e Zahara, de 16. Outras contas de fãs repercutiram o evento e , a presença dos dois e ainda contribuiram com mais fotos. O último namoro do cantor foi com Bella Hadid, com quem ficou junto entre 2015 e 2019.

Apesar da empolgação do novo amor, uma fonte disse ao The Sun que o cantor e a atriz são apenas bons amigos, mesmo com The Weeknd tendo afirmado que tem uma queda pela bela há anos.