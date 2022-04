Show de Anitta no Coachella repercute na imprensa internacional

Anitta fez uma entrada triunfal no Coachella Valley Music and Arts Festival, chegando ao palco na garupa de uma motocicleta, na sexta-feira, 15, na Califórnia. O cenário da apresentação reproduzia uma favela carioca e telões projetavam festas com paredões de caixas de som. A brasileira usou figurinos especialmente preparados para a ocasião, incluindo uma roupa confeccionada com as cores da bandeira nacional. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ao qual Anitta faz declarada oposição, reclamaram, e a cantora rebateu nas redes:

"As cores pertencem ao Brasil", disse a cantora.

Imprensa internacional

A imprensa internacional repercutiu o sucesso de Anitta no Coachella. A Variety publicou que ela é uma super estrela latina que investiu na mistura de gêneros, enfatizando a música brasileira e latina. No post da revista Rolling Stone com as fotos de várias atrações, muitos seguidores comentaram sobre Anitta.

O jornal inglês Daily Mail destacou os looks e a performance da cantora junto com os dançarinos, além da parceria com a cantora Saweetie no palco. A Billboard escreveu que Anitta destacou a cultura brasileira na apresentação.

O New York Times destacou a trajetória de Anitta e ressaltou que ela está mirando novos públicos sem perder as raízes brasileiras. O Los Angeles Times disse que Anitta se apresentou com uma banda de "funk-rock" e o cenário inspirado na favela carioca e que cantou os sucessos da carreira em três idiomas, incluindo “Envolver”, que chegou ao top 1 na parada de músicas globais da Billboard.