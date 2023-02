Super Bowl: 7 shows inesquecíveis que marcaram o campeonato da NFL

O Super Bowl é um evento bastante conhecido nos Estados Unidos e no mundo todo. Além de ter o caráter esportivo, pois é a final do campeonato da NFL, onde o time de futebol americano campeão será escolhido, também é conhecido por ser o palco de grandes apresentações musicais.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Banda NX Zero anuncia retorno em turnê com 18 apresentações; Belém está na lista]]

Diversos artistas, conhecidos do público, já passaram pelo palco da competição. Confira a lista dos 7 shows inesquecíveis do Super Bowl.

1 - Michael Jackson - 1993

Foi o artista que estreou o palco e levou os fãs à loucura quando ficou parado por 5 minutos. Na época, ele terminou a apresentação rodeado de crianças no palco, enquanto cantava “We Are the World” e “Heal the World”.

Mesmo tendo sido uma das apresentações mais emblemáticas do evento, Michael Jackson não quis receber cachê, mas exigiu que cerca de 100 mil dólares fossem doados à instituição de caridade fundada por ele, Heal The World.

2 - Madonna - 2012

Há 11 anos, Madonna subiu ao palco do Super Bowl para se apresentar para mais de 100 milhões de espectadores nos Estados Unidos. Como já era de se esperar, a considerada "Rainha do Pop", entrou no palco sentada em um trono carregada por "soldados".

A americana abriu a apresentação com a música "Vogue", e apresentou, durante quase 13 minutos, diversas coreografias, com show pirotécnico e trocas de figurinos.

3 - Beyoncé - 2013

Outra artista que não poderia faltar na lista como uma das que mais marcou a apresentação do evento. Beyoncé subiu ao palco e não deixou a desejar. Apresentou looks extravagantes, cerca de 120 dançarinos, além de apresentar seus maiores sucessos como "Crazy In Love" e "Baby Boy".

A apresentação também trouxe surpresas. Após anos separadas, Kelly Rowland e Michelle Williams, ex-companheiras do Destiny's Child, subiram ao palco com a cantora e cantaram hits como “Bootylicious”, “Independent Women”, do filme “As Panteras”, e “Single Ladies”.

4 - Katy Perry - 2015

A americana carrega o título de maior audiência do Super Bowl, com mais de 114 milhões de espectadores. Katy Perry abusou da criatividade e sua apresentação foi repleta de atrações que trouxeram momentos épicos.

Katy Perry cantou sucessos como “California Gurls”, “Roar” e “Dark Horse” e levou ao palco muitas cores, com bonecos de tubarões e pranchas de surfe. Assim como Madonna, a cantora fez uma entrada triunfal montada em uma escultura de tigre gigante, lembrando o cenário de "Roar".

5 - The Weeknd - 2021

The Weeknd fez uma super apresentação no palco do Super Bowl em 2021. Além de cantar seus principais hits como "Starboy" e "The Hills", o artista não economizou na atuação.

Segundo informações do empresário de The Weeknd, foram gastos cerca de 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões, na cotação atual) para que tudo saísse do jeito que o artista queria. O show teve cenários iluminados "imitando" o horizonte de uma cidade, além de um labirinto de espelhos e uma trupe de dançarinos vestidos como o cantor.

6 - Lady Gaga - 2017

De acordo com a lista feita pela NFL, a performance de Lady Gaga é considerada uma das melhores na história do Halftime - momento da apresentação do Super Bowl. Mais de 111 milhões de pessoas acompanharam a "Mother Monster" cantar seus grandes clássicos, ter presença no palco e ainda se apresentar no piano.

Lady Gaga começou a apresentação em cima do teto do estádio e foi jogada no palco, onde cantou "Bad Romance".

7 - Coldplay - 2016

A banda britânica Coldplay se apresentou ao lado de Beyoncé e Bruno Mars. O show iniciou com a música "Viva la vida" e logo em seguida os artistas comandaram juntos a apresentação.

O momento finalizou com os dois cantores e o vocalista Chris Martin juntos no palco cantando acompanhados de um telão que exibia, durante a apresentação, imagens de alguns dos shows marcantes dos 49 Super Bowls anteriores.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)