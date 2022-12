Rihanna, Taylor Swift e Beyoncé: confira o ranking das mulheres mais poderosas do mundo em 2022

A revista Forbes divulgou a famosa lista anual de mulheres mais poderosas do mundo em 2022, na última terça-feira (06), e nomes famosos como Taylor Swift, Rihanna e Beyoncé integram o ranking das 100. Segundo a empresa, 80 das selecionadas são mulheres com mais de 50 anos, sendo 39 CEOs, 10 chefes de Estado e 11 bilionárias que somam US$ 115 bilhões, o equivalente a R$ 602 bilhões.

O primeiro lugar ficou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No mundo do entretenimento, a apresentadora Oprah Winfrey é a melhor colocada, em 24º lugar. Em seguida, com um patrimônio de US$ 1,4 bilhão devido ao sucesso das marcas de cosméticos e lingerie, Fenty Beauty e Savage x Fenty, respectivamente, Rihanna aparece na 73ª posição.

Ainda no mundo da música, Taylor Swift ocupa a 79ª posição, sendo a mais nova da lista, no auge dos seus 32 anos. Seus recordes com o lançamento do álbum "Midnights", em outubro de 2022, quando foi a primeira artista a ocupar os dez primeiros lugares na lista Billboard Hot 100, foram responsáveis por lhe renderam uma indicação. Além disso, a demanda pelo ingresso da turnê "Eras 2023" também impulsionou a posição no ranking.

Reese Witherspoon é considerada a atriz mais rica do mundo. (Foto: Reprodução)

Em 80º lugar vem Beyoncé, que arrecadou cerca de US$ 5 milhões por show durante a turnê On The Run II, ao lado do rapper Jay-Z, o que totalizou mais de US$ 250 milhões. Já a atriz considerada mais rica do mundo, Reese Witherspoon, aparece na 86ª posição. Ela responsável por fundar a produtora Hello Sunshine, voltada para contar histórias dirigidas por mulheres, o que inclui as séries de sucesso "Big Little Lies", "The Morning Show" e "Little Fires Everywhere". Em 2021, Reese vendeu a empresa avaliada em US$ 900 milhões. Veja a lista das mais poderosas completa:

Ranking das mulhere smais poderosas do mundo em 2022. (Foto: Forbes)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)