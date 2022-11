Forbes destaca Anitta entre 30 nomes de maior projeção, com menos de 30 anos, da América do Norte

A Forbes, revista americana voltada aos negócios, desta terça-feira (29), trouxe mais um destaque internacional para Anitta, de 29 anos. A brasileira é um dos destaques de ranking tradicional de publicação entre nomes com menos de 30 anos de idade, na categoria cantora.

Em "Forbes 30 Under 30 North America 2023", a revista aponta os nomes de diferentes segmentos cujas trajetórias se destacaram ao longo do ano. Em 2022, ela conquistou vários prêmios, fez aparições importantes e performances em grandes eventos internacionais, além de ter sido indicada ao Grammy Awards, este mês.

A revista menciona: "seu álbum 'Versions of Me' foi lançado em três idiomas, acumulando 39 milhões de streams no Spotify - alimentado por mais de 60 milhões de seguidores no Instagram, quase 16 milhões de inscritos no YouTube e uma vitória no VMA de melhor projeto solo - o primeiro para um artista brasileiro. em novembro, ela recebeu uma indicação ao Grammy de Melhor Novo Artista".

Para além da música, a lista reúne ainda Hailey Bieber, Steven Vasilev, Ayo Edebiri e Olivia Cheng.