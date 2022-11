Anitta compartilha momentos no Japão; Lexa e Lele Pons se divertem com a cantora

A cantora Anitta, 29 anos, está no Japão. Após alguns dias "sumida" das redes sociais, a cantora publicou uma foto no Japão e apareceu nos stories de outras celebridades como Lexa e Lele Pons. Nos stories desta sexta-feira, 25, Anitta compartilhou o dia no Parque de Super Mario, dentro do Universal Studios Japan.

Ao que parece ser a noite no Japão, Anitta compartilhou a programação em uma espécie de museu japonês, com artefatos históricos e também apresentação de Gueixas e Samurai. Anitta até arriscou uma brincadeira com as Gueixas.

Confira a viagem da cantora em seu Instagram: