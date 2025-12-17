Estudante relata como sobreviveu ao ataque na Universidade Brown: ‘Ele me atingiu pelas costas’

O calouro do curso de matemática aplicada e ciência da computação, Jacob Spears, foi um dos sobreviventes do ataque que matou dois estudantes a tiros neste sábado (13), na Universidade Brown, EUA. Em uma entrevista à emissora americana CBS News, o jovem relatou o pânico que vivenciou durante o massacre e como conseguiu sair vivo do local, mesmo após ser atingido pelas costas.

O estudante disse que, após jantar no campus, decidiu participar de uma sessão de estudos no prédio de engenharia Barus & Holley. Enquanto todos estavam concentrados, os disparos começaram e, segundo ele, as pessoas resolveram sair correndo para fugir do prédio e, em seguida, da própria instituição.

“No início, fiquei confuso. Depois percebi o que estava acontecendo e comecei a correr. Ele me atingiu pelas costas. Mesmo assim, consegui continuar correndo. Eu só conseguia me concentrar em respirar”, contou Jacob Spears, que, depois do episódio, conseguiu receber ajuda de um pai e um filho, que pressionaram o ferimento até a chegada do serviço de emergência no local.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Trump corrige fala e diz que polícia ainda busca suspeito por tiroteio]]

Recuperação de Jacob Spears

Até o momento, o estudante Jacob Spears segue em recuperação. O tratamento é lento, mas progressivo, e seu avô esteve com ele durante toda a internação para tratar dos ferimentos. A previsão inicial era de alta nesta semana, mas o jovem ainda não conseguiu liberação e, por isso, relatou que deve passar as festas de fim de ano internado. Contudo, em meio a tudo isso, ele revelou estar grato por ainda estar vivo.

O jovem calouro conseguiu sobreviver, mas, infelizmente, duas mortes foram identificadas durante o massacre na Universidade de Brown. As autoridades ainda estão apurando as razões e os culpados pelo crime. As vítimas foram Ella Cook, vice-presidente do grupo Republicanos da Universidade Brown, e Mukhammad Aziz, lembrado pelo intelecto aguçado e disposição para ajudar os outros na instituição.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)