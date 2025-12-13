Polícia dos EUA busca suspeitos após ataque a tiros na Universidade Brown

A polícia dos Estados Unidos atendeu a um chamado após um ataque a tiros neste sábado, 13, no campus da Universidade Brown, em Providence, segundo o sistema de alerta da instituição. A polícia informou que houve várias vítimas de tiros. Ainda não se sabe se há mortes e qual o número exato de feridos.

As autoridades inicialmente afirmaram que um suspeito estava sob custódia, antes de dizerem que isso não era verdade e que a polícia ainda estava procurando um ou mais suspeitos.

O incidente foi relatado perto do edifício Barus & Holley, uma estrutura de sete andares que abriga a Escola de Engenharia e o Departamento de Física, segundo o site da instituição. Ele inclui 117 laboratórios, 150 escritórios, 15 salas de aula e 29 laboratórios. Um policial alertou os membros da imprensa para se protegerem em veículos, pois a área ainda era uma cena ativa.

Policiais portando armas de assalto e veículos de emergência se alinharam em muitas das ruas ao redor da escola de engenharia. As autoridades ainda estavam coletando informações, disse Kristy DosReis, diretora de informações públicas da cidade.

A escola da Ivy League é uma instituição privada sem fins lucrativos com cerca de 7,3 mil alunos de graduação e pouco mais de 3 mil alunos de pós-graduação, de acordo com seu site. Sábado foi o segundo dia de provas finais do semestre do outono.