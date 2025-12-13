Drone atinge instalação da ONU no Sudão e mata 6 soldados da paz, afirma António Guterres

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, informou que um ataque de drone atingiu uma instalação da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão neste sábado, 13, matando seis soldados da paz.

Conforme declarou Guterres, o ataque ocorreu na base logística de manutenção da paz na cidade de Kadugli, na região central de Kordofan. Outros oito soldados da paz ficaram feridos. Todas as vítimas são de Bangladesh e servem na Força de Segurança Provisória das Nações Unidas para Abyei (Unisfa).

"Atacar soldados da paz das Nações Unidas pode constituir crimes de guerra sob a lei internacional", afirmou Guterres, pedindo que os responsáveis pelo ataque "injustificável" sejam responsabilizados.

O exército sudanês culpou as Forças de Suporte Rápido, um grupo paramilitar que está em guerra com o exército pelo controle do país há mais de dois anos. O ataque "revela claramente a abordagem subversiva da milícia rebelde e daqueles por trás dela", disse o exército em um comunicado.