Trump diz que haverá retaliação muito séria ao ataque do Estado Islâmico contra americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na rede Truth Social que "haverá uma retaliação muito séria" ao ataque realizado pelo Estado Islâmico (EI) a dois soldados americanos e um intérprete civil perto de Palmira, na Síria. Na postagem, Trump lamentou a perda de "três grandes patriotas americanos" na Síria e disse rezar pelos três soldados feridos no confronto, que aparentam estar bem.

"Este foi um ataque do Estado Islâmico contra os EUA e a Síria, em uma parte muito perigosa da Síria, que não está totalmente sob o controle do EI. O presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, está extremamente irritado e perturbado com este ataque", afirmou Trump.

Segundo informou o Ministério do Interior da Síria, o autor do ataque era um integrante das Forças de Segurança sírias adepto de "ideologia extremista", sendo ainda necessário confirmar se ele tinha ligações com o Estado Islâmico.

De acordo com o porta-voz chefe do Pentágono, Sean Parnell, o ataque teve como alvo soldados envolvidos em operações de contraterrorismo na região e está sob investigação ativa.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ameaçou, hoje, 13, no X, que se alguém atacar americanos, "passará o resto de sua breve e angustiante vida sabendo que os Estados Unidos irão caçá-lo, encontrá-lo e matá-lo impiedosamente".

Em publicação no X, o Comando Central dos Estados Unidos disse que a identidade dos militares mortos na ação seguirá em sigilo até 24 horas após a notificação a seus familiares, de acordo com a política do Departamento de Guerra.