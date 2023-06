Idoso com Alzheimer reconhece filha vestida de noiva: 'você está tão linda!'; vídeo

Um vídeo comoventecompartilhado na internet emocionou milhares de pessoas. Nele, um pai diagnosticado com Alzheimer teve um momento de clareza e reconheceu sua filha vestida de noiva, no dia do casamento. O vídeo, que viralizou na web, foi postado no TikTok, através do perfil "weddingfiesta", e já soma 40 mil visualizações até o momento e no Twitter tem mais de 2 milhões.

A gravação foi feita antes da cerimônia, quando Julia, a noiva, resolveu fazer uma visita ao seu pai. Durante o registro, o idoso olha para a filha e a reconhece. "Você está tão linda! É seu casamento?", pergunta o pai ao perceber que ela estava vestida de branco.

Essa bela demonstração de amor e conexão entre pai e filha tocou os corações dos internautas. "Eu estaria chorando incontrolavelmente depois disso, e teria que refazer minha maquiagem", escreveu uma usuária.

"Eu sei que é tão difícil lidar com a família com demência, mas este vídeo é incrível e muito especial!", disse outro internauta emocionado.

Assista o vídeo:

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)