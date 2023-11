Jovem é adotada aos 17 anos e reação a caminho da casa nova viraliza; vídeo

A influenciadora Fernanda Fabris emocionou os seguidores ao compartilhar a reação da sua filha Natália na saída da audiência de adoção da garota de 17 anos para a casa da família. No vídeo, a jovem não consegue conter as lágrimas, abraça a mãe e diz que está muito feliz logo depois de descobrir que agora é oficialmente filha do casal.

Fernanda postou o registro emocionante na quinta-feira (9) passada, quando é comemorado o Dia Mundial da Adoção. A ocasião também marcou o casal por se tratar do dia em que Natália passou legalmente a fazer parte da família Fabris.

"Foi o dia que Deus escolheu para nos dar a alegria de tornarmos oficialmente pais dessa princesa. Só temos a agradecer a Deus por tanto amor", escreveu a influenciadora.

O momento especial entre os três recebeu muitos elogios nos comentários da publicação que viralizou nas redes sociais com mais de 11 milhões de visualizações. "Eu fui adotada também, é a melhor sensação do mundo!!! De finalmente encontrar uma família que te ama", reagiu uma das seguidoras.

No Instagram, a influenciadora compartilha diariamente a rotina da família, agora com uma nova integrante. Fernanda e Maurício estão casados há 18 anos e decidiram aumentar a família em 2009, quando adotaram quatro irmãos biológicos. Na época, as crianças tinham 11, 9, 6 e 3 anos.