Grupo espírita 'Vinha de Luz' promove ações sociais às famílias carentes de Belém

Desde 1963 trazendo suporte espiritual e social a centenas de famílias, o Grupo Espírita Vinha de Luz promoverá a ação “Me Abraçando”, que levará serviços de cuidado pessoal, orientação sobre higiene pessoal e ginecológicos para cerca de 60 famílias carentes da cidade de Belém. A ação ocorrerá na instituição no dia 19 de março, das 08h30 às 13h, no bairro do Guamá, em Belém.

Eliana da Silva, de 60 anos, é pedagoga e diretora de educação do Vinha, e diz que o objetivo da ação é dar suporte espiritual e melhoria na qualidade de vida daqueles que enfrentam adversidades diárias. “Nos unimos para que juntos encontremos recursos internos para a superação dos desafios diários e enfrentamento das questões sociais, educacionais e morais.”

O público que será atendido contará com:

Alongamento;

Barras de Access;

Dança Circular;

Informações sobre a importância da atividade física

Ioga;

Lavagem e corte de cabelo;

Manicure;

Meditação;

Orientação sobre cuidado pessoal e cuidados ginecológicos.

Além dos serviços listados acima, haverá uma mesa de lanches, frutas, café e sucos. Depois, será servido um almoço. A instituição, que regularmente realiza essas ações de solidariedade, como entrega de cestas básicas, oficinas, cinema etc, realiza pela 1ª vez neste formato.

ações sociais do vinha de luz Arquivo Pessoal/Eliana Silva Arquivo Pessoal/Eliana Silva Arquivo Pessoal/Eliana Silva

Sentimento de gratidão dos colaboradores

Eliana diz que é muito gratificante poder conviver com essas pessoas e ajudá-las a contornar essas dificuldades. “O sentimento é de gratidão pela oportunidade da convivência com pessoas que na luta do dia a dia, enfrentando dificuldades materiais e espirituais, possuem a alegria e esperança de dias melhores", explica a pedagoga.

Pedagoga e diretora de educação do Vinha de Luz, Eliana diz que é satisfatório poder conviver com essas pessoas e ajudá-las (Arquivo Pessoal/Eliana Silva)

Para Edson Reis, de 46 anos, que será o cabeleireiro responsável pelos cuidados com os cabelos junto à sua equipe, o sentimento de estar levando autoestima para pessoas que, por alguma razão, não conseguem ter esses cuidados sempre é de gratidão.

“Uma sensação extremamente agradável servir o próximo de maneira caridosa, principalmente atender essas pessoas que vivem em condições menos favorecidas na nossa sociedade. Sei que a autoimagem está ligada diretamente com a autoestima de qualquer pessoa independente[mente] da sua condição social”, descreveu o cabeleleiro.

O cabeleleiro Edson diz que se sente muito grato em participar pela primeira vez deste gesto caridoso (Reprodução/instagram: @edsonreishair)

O diretor administrativo do Vinha, Luis Macedo, de 57 anos, diz que: “Sensação de quem tem a garganta ressecada saciada plenamente com a água viva do amor ensinado por Jesus. Fazer parte do Vinha de Luz me completa em paz. Me sinto realmente fazendo algo pelo mundo, pela vida.”

O que é o “Vinha de Luz”

O Grupo Espírita Vinha de Luz existe desde o dia 1 de janeiro de 1963 com o propósito de propagar os princípios da doutrina espírita, amor e suporte social. Localizada no bairro do Guamá, em Belém, a casa não tem intenção de fins lucrativos, com principal objetivo a prática do espiritismo, assistência social e trabalho educacional. Em parceria com a Secretária de Educação (SEDUC), o Vinha mantém a escola de ensino fundamental Humberto de Campos, no bairro do Guamá.

Formatura dos alunos do 5º ano da escola Humberto Campos (Arquivo Pessoal/Eliana Silva)

No aspecto social, realizam acompanhamento a 60 famílias, desde crianças à idosos, que são assistidas e estão em vulnerabilidade social, identificada por um grupo de assistente sociais e psicólogos da instituição, por meio de visitas e entrevistas

Completando 60 anos em 2023, o "Vinha' sempre manteve o trabalho de aplicar a metodologia do espaço de convivência, criatividade e educação, e, ao longo dos anos, trabalhando no esforço permanente da autotransformação, buscando aprender a amar e cuidar da vida em toda a sua expressão.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)