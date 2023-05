Aos 50 anos, homem ganha primeira festa de aniversário e emociona internautas; vídeo

Um vídeo de um homem emocionado ao receber a primeira festa de aniversário, aos 50 anos, viralizou e causou comoção dos internautas, nas redes sociais. A festa foi organizada pela família e amigos do senhor, que ficou bastante emocionado e foi recebido com aplausos e abraços pelos convidados.

Alex Ferreira, filho do aniversariante, foi quem divulgou o registro nas redes sociais. Segundo ele, o pai teve uma infância difícil e humilde e, por isso, não havia recebido até então uma festa de aniversário. Alex não publicou o nome do pai, mas mostrou a alegria dele ao receber os amigos. O aniversariante sorriu até quando lhe jogaram farinha de trigo na cabeça.

"Seus irmãos e amigos resolveram fazer uma [festa de aniversário] para ele. Foi simples, mas com todo amor do mundo", escreveu o filho do aniversariante.

Assista:

A reação do aniversariante chamou atenção e emocionou os seguidores de Alex. "Ai, que vontade de abraçar ele", comentou uma. "Amor existe nas coisas mais simples e singelas do mundo", escreveu outro.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)