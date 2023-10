Cão vira-lata ganha festa de aniversário temática do Flamengo e viraliza na web

Uma festa temática do Flamengo no aniversário de um cão vira-lata conquistou a web. O aniversariante, chamado Amigo, ganhou uma comemoração em grande estilo, com bolo, bandanas e enfeites do time rubro-negro.

A festa também foi feita para comemorar que Amigo venceu um tratamento de câncer. O aniversário foi feito em casa e contou com a presença de outros animais da família, incluindo uma ovelha salva de um abate. Os convidados caninos se sentaram ao redor da mesa para cantar parabéns.

VEJA MAIS

Os tutores, Ana e Arilson, adotaram Amigo há dois anos e são donos de um petshop no interior de Pernambuco. Ao todo, eles cuidam de 60 animais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)