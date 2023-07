Homem paga R$ 68 mil para se "transformar" em cachorro; veja

Um japonês pagou 2 milhões de ienes (cerca de R$ 68 mil) para se "transformar" em cão da raça collie com uma roupa hiperrealista. Videos em que o homem vestido de cachorro aparece passeando pela rua viralizaram na internet.

"Eu me fantasiei de cachorro porque sonhava em ser esse animal desde os tempos de criança", contou. "Acho que é um tipo de desejo em me transformar." O japonês Toco - que não quis ter o nome revelado - entrou em contato com a empresa japonesa Zeppet e pediu que fizesse a fantasia sob encomenda e com medidas personalizadas.

Ao sair à rua pela primeira vez, alguns meses atrás, o homem fantasiado de cachorro encontrou várias pessoas surpresas. "Eu fiquei nervoso, mas todos foram gentis comigo. Não houve críticas", garantiu.

VEJA MAIS

De acordo com japonês, a fantasia de se transformar em cão ocorre poucas vezes por mês e dura alguns minutos. "Minha família pareceu muito surpresa por eu ter me tornado um animal", brincou.

Em janeiro deste ano, outro japonês, que não teve a identidade revelada, gastou mais de R$ 120 mil reais para ficar parecido com um lobo branco. Segundo a Zeppet Workshop, a fantasia custou 3 milhões de ienes e demorou 50 dias para ser confeccionada. De maneira anônima, o cliente se manifestou pelo site da empresa e justificou o pedido pelo seu amor por animais.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).