Homem vestido de vaca é preso após confusão com mulher que usava chapéu de panda

Um homem que estava vestido com fantasia de "vaca" se envolveu em uma briga com uma mulher que usava um chapéu de panda, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (28). Após a confusão se generalizar, o 'homem vaca' foi parar na delegacia e as imagens, é claro, acabaram viralizando nas redes sociais.

LEIA MAIS

De acordo com investigações, o homem vestido de vaca teria se irritado após uma mulher fazer uma brincadeira com sua fantasia. O 'vaca man' teria revidado a provocação batendo no chapéu de panda da mulher. Na confusão, o homem vestido de vaca acabou sendo agredido por populares que presenciaram a cena.

O caso foi registrado como lesão corporal e vias de fato. Ambos assinaram termo circunstanciado e o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

A cena do fantasiado chegando algemado à delegacia gerou uma série de gozações e memes entre os internautas de todo país.