Slowy Lowschider: veja quem é o homem e o motivo do nome viral após entrevista

Um pernambucano ganhou as redes sociais depois de uma entrevista para a TV Globo. A repercussão não foi sobre a matéria, que tratava sobre buracos em um bairro de Recife (PB), mas por conta de um erro na grafia do nome do personagem da matéria. O crédito do entrevistado na tela, chamou a atenção dos internautas, pela estranheza: “SlowyLowschider da Silva”.

Slowy Lowschider Vieira da Silva é pintor automotivo. Ao G1, Slowy disse que o pai foi responsável pelo nome diferente e quase foi impedido pelo tabelião durante o registro do filho recém-nascido. Slowy tem outros sete irmão e todos têm nomes quase tão diferentes do comum.

"Eu estava tão indignado com a rua cheia de buracos e nunca pensei que meu nome era que ia chamar atenção. Eu tive que soletrar o nome para a repórter, porque ninguém sabe chamar", contou.

O pai também o apelidou de Lobão. "Um amigo me falou que eu podia mudar o nome se quisesse, mas eu não quero. Curto muito meu nome. Até o nome da minha loja era Centro Automotivo Slowy Lowschider. Só que nenhum cliente sabia chamar. Aí mudei para Centro Automotivo Lobão, que é meu apelido", afirmou.

A entrevista aconteceu no dia 30 de junho. Desde então, vários posts vem sendo feito nas redes sociais. Confira: