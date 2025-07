Após morte em vulcão na Indonésia, corpo de Juliana Marins chega ao RJ para nova autópsia

O corpo de Juliana Marins, de 24 anos, chegou ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (1º) para a realização de uma nova autópsia no Instituto Médico Legal (IML). A brasileira morreu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, e seu corpo foi localizado após quatro dias de buscas.

A urna funerária com os restos mortais da jovem desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 17h, em um voo comercial da Emirates Airlines. Em seguida, a Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o translado até a Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro, onde o corpo chegou por volta das 19h30.

A nova autópsia será realizada na manhã desta quarta-feira (2), atendendo a um pedido da família e da Defensoria Pública da União (DPU). O objetivo do novo exame é esclarecer a causa e o momento exato da morte, pontos que ainda geram dúvidas para os familiares. A União também disponibilizou um perito da Polícia Federal para acompanhar todo o procedimento no IML.

O exame necroscópico deve ser realizado em até seis horas após o desembarque, como prevê a orientação da DPU, para garantir a preservação de possíveis evidências relevantes.

Juliana Marins era natural de Niterói (RJ), onde será velada e sepultada nos próximos dias. A Prefeitura de Niterói arcou com os custos do translado internacional e do funeral, estimados em R$ 55 mil.