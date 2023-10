Cachorro é flagrado 'dirigindo' em alta velocidade e dono é multado; entenda

Uma história inusitada surpreendeu os habitantes de uma vilarejo localizado em Šterusy, na Eslováquia, na semana passada. Um homem foi multado depois que uma câmera de trânsito flagrou um cão sentado ao volante do carro. Ele estava em alta velocidade e acima do limite permitido na rodovia.

A polícia eslovaca compartilhou a notícia nas redes sociais e se divertiu com o que chamaram de "o cão condutor" e seu tutor, chamado de "irresponsável". "Senhor Cão, você excedeu o limite de velocidade. Por favor, a sua habilitação!", escreveu a polícia, simulando um diálogo.

VEJA MAIS

Segundo o jornal "Business Insider", a reação inicial dos policiais foi de não acreditar quando a imagem do radar de trânsito mostrou o cão de caça marrom sentado sozinho e obediente no banco do motorista de um Škoda. A polícia disse que o cachorro também estava olhando com atenção para fora do para-brisa, observando os cervos na estrada.

O motorista tentou explicar o que havia acontecido, alegando que o cachorro tinha pulado no colo enquanto estavam na estrada. No entanto, ao revisar as imagens, a polícia não conseguiu encontrar qualquer evidência de um movimento repentino por parte do cachorro. O valor da multa não foi divulgado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)