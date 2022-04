Homem é multado após seu cachorro ser flagrado 'dirigindo' em alta velocidade; entenda

Imagine ser multado porque o seu cachorro de estimação “dirigiu” um carro em alta velocidade? Foi o que aconteceu com o tio de Don Kylian, o dono do veículo e do pet, após receber uma carta informando a multa de trânsito e quem seria o infrator. A situação inusitada ocorreu na Alemanha e rendeu um prejuízo de R$ 255 ao proprietário do carro. O caso viralizou e está chamando atenção na web.

Em entrevista ao “The Dodo”, o motorista afirmou que na primeira vez não acreditou que aquilo poderia ser real. Mas, o mistério da "fuga" do cãozinho só foi resolvido quando o sobrinho, Kylian, revelou que estava no carro e contou a história por trás da foto.

Don contou que minutos antes da foto ser tirada, o cachorrinho, que usa um cinto especial, conseguiu se desprender e acabou em seu colo, sendo “flagrado” pela câmera. Veja:

A multa que chegou para do dono do veículo (Reprodução/ Twitter)

Apesar da situação inusitada, o tio de Don precisou pagar a multa de 50 euros, o que equivale a R$ 255 reais.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)