Cansou de levar multa no trânsito? Aprenda 3 dicas de como usar o suporte do celular de forma certa

O uso de aplicativos de celular que auxiliam na rota dos carros ou no trânsito são comumente usados pelos motoristas. No entanto, se o condutor foi pego dirigindo e manuseando o celular, ele estará descumprindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pode ser multado no valor de R$ 293,47 reais. Além dos sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As informações são do portal Auto Esporte.

VEJA MAIS

Desta forma, muitas pessoas acabam optando por usar o suporte veicular como uma alternativa de escapar de punições. Mas, você sabia que se flagrado com o console do telefone celular muito próximo ao volante também pode cometer uma infração média?

Por isso, vamos te ensinar três dicas de como utilizar o suporte de celular de forma adequada: