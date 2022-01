Cachorro caramelo rouba a cena ao se enroscar em fio de microfone de repórter, se assustar e chorar

Um cachorrinho caramelo roubou a cena e viralizou nas redes sociais na última terça-feira (4) ao aparecer se enroscando no fio de microfone da repórter Joélia Luz, da TV Tropical, afiliada do SBT no Maranhão, se assustar e chorar até ser socorrido. As informações são do BHAZ.

Durante uma reportagem sobre as ruas alagadas devido às fortes chuvas, a jornalista foi surpreendida com a curiosidade do cãozinho, que se aproximou e logo ficou enrolado no fio. A partir daí, ele passa a chorar como quem pede 'socorro' e conta com a ajuda da profissional e de outro homem para conseguir se soltar, confira:

O momento de pura fofura ganhou o coração dos internautas ao ser compartilhado no Instagram da repórter. "Tinha que ser um caramelo curioso", comentou um. "Caramelo para presidente”, afirmou outro.