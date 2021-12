VÍDEO: Gatinha viraliza ao escalar perna de repórter durante entrevista

Uma cena de pura fofura fez a alegria dos telespectadores do 'Bom Dia, Tocantins', na manhã de quarta-feira (22), quando uma gatinha surpreendeu a repórter Aurora Fernandes e escalou a sua perna durante uma entrevista sobre cuidados com o carro. A filhote de felino, que é mascote do estabelecimento, deixou a jornalista desconcentrada ao tentar aparecer no ao vivo a todo custo. As informações são do G1 Tocantins.

Segundo Aurora, a gatinha já estava animada desde quando a equipe chegou até a oficina para fazer a gravação e ficou a todo momento brincando com os cabos e equipamentos dos profissionais. "O cinegrafista até jogou umas bolinhas para que ela brincasse em outro lugar, ela até estava distraída antes da entrada ao vivo. Mas durante a entrevista, como o cabo do microfone ficou balançando, ela se enrolou no cabo, começou a brincar e morder a minha calça. Foi até difícil manter a concentração. Eu não podia dar atenção embora tivesse com muita vontade de brincar com ela", relatou, confira o momento:

Para a profissional, mostrar o momento de fofura é importante para o público ver o que acontece nos bastidores.

Gatinho carente não largou a repórter (Reprodução)

"Quando o cinegrafista filmou ela veio subindo, achei que valia a pena mostrar porque as pessoas não sabem das curiosidades que acontecem nos bastidores, às vezes tem várias distrações, e o jornalista precisa focar na notícia por mais fofa que a distração seja", brincou. O proprietário do local informou que a gatinha já é quase uma funcionária da oficina e a grande responsável por deixar o ambiente de trabalho saudável.