Tutora reencontra cachorro de estimação desaparecido há dois anos ao tentar adotar um pet

Uma adoção consciente de um animal de estimação teve um desfecho duplamente feliz e encheu o coração dos internautas de esperança. A americana Aisha Nieves buscava um novo bichinho, em um abrigo, quando reencontrou o seu amigo de quatro patas perdido há dois anos. O caso foi divulgado pelo portal G1.

Ao olhar o catálogo dos animais disponíveis para adoção Aisha se deparou com uma imagem familiar. Uma cicatriz na face de um dos pets exibidos na página confirmou a suspeita da moça. O reencontro da americana com o seu bichinho de estimação já estava predestinado.

O cachorro, uma mistura de pitbull com rottweiler, chamado Kuvo havia fugido em 2019, quando um motorista danificou a cerca da casa onde morava Aisha, o que permitiu com que o cachorro fugisse. Ele foi encontrado vagando sozinho por uma família e levado ao abrigo LeHigh County Humane Society. Anos depois, Kuvo, que recebeu o nome de Ash, chegou a ser adotado, mas foi devolvido para a organização.

Em entrevista ao programa de TV The Morning Call, Aisha disse que o encontro dela com o animal foi marcado por muito carinho. "Ele pulou em mim e comecei a beijá-lo e abraçá-lo. Ele sentou no meu colo e eu disse para ele: 'Você está indo para casa. Sinto muito que isso tenha acontecido. Jamais vou te perder novamente'”.