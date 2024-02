Cursos ajudam na qualificação profissional; confira as vagas abertas no Pará

Em um mundo cada vez mais competitivo, a busca por qualificação profissional tornou-se um imperativo para quem deseja ingressar e até mesmo destacar-se no mercado de trabalho. No Pará, é possível encontrar diversos cursos técnicos e profissionalizantes, pagos e gratuitos, disponibilizados por instituições como o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

No Senai, por exemplo, é possível se inscrever até o dia 1 º de março para cursos técnicos, com ofertas nas cidades de Belém, Ananindeua, Castanhal, Barcarena, Marabá, Santarém, Altamira e Canãa dos Carajás. Entre os cursos, estão o de Rede de Computadores, de Administração, de Logística, de Eletrotécnica e de Segurança do Trabalho. Em alguns, é possível realizar a inscrição de forma online, em outros, apenas presencialmente. As vagas são referentes ao edital 004/2023.

Já os valores variam entre R$ 235,00 e R$ 369,00, com opções de parcelamento que vão de 15 a 21 vezes. Além disso, em todos os cursos é possível angariar desconto de 20% com o pagamento da mensalidade até o vencimento. Já com o abatimento, o mais em conta fica em R$ 188,16. Já o mais caro, de técnico em Eletromecânica, ofertado no polo do Senai de Paragominas, fica de R$ 369,00 por R$ 295,00, mas podendo ser parcelado em 21 vezes.

O Sesc e o Senac também ofertam diversas opções de cursos técnicos e profissionalizantes. Ambos oferecem, inclusive, Programa de Gratuidade. No Sesc Pará, as vagas gratuitas são direcionadas a trabalhadores do comércio; estudantes da rede pública e comunidade em geral, cuja renda familiar mensal bruta não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais, com a devida comprovação. As vagas disponíveis podem ser consultadas aqui.

Para além das gratuidades, também é possível realizar investimento em diversos cursos, desde corte e costura à culinária. Os cursos são ofertados nas unidades da instituição: em Belém, nas unidades Doca, Ver-O-Peso e Casa da Música; em Ananindeua; Castanhal; Marabá; e Santarém. É possível consultar os períodos de inscrição e demais informações dos cursos e atividades selecionando a unidade desejada do Sesc e, em seguida, o curso desejado. Consulte aqui.

No Senac, a gratuidade abarca candidatos com renda familiar mensal per capita de até 2 salários mínimos federais. O cálculo é feito somando-se a renda bruta dos componentes do grupo familiar e dividindo-se pelo número de pessoas que formam esse grupo familiar. No site da instituição é possível acompanhar os editais lançados e todas as vagas ainda disponíveis para gratuidade. Para alguns cursos, as inscrições são presenciais.

O Senac disponibiliza também um amplo cronograma de cursos nas cidades de Ananindeua, Barcarena, Belém, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção e Santarém, nas áreas de Artes, Beleza, Comércio, Comunicação, Gastronomia, Gestão, Idiomas, Moda, Produção de Alimentos, Saúde, Segurança e Tecnologia da Informação. Os valores são variados. O de maquiador, por exemplo, sai por R$ 792,00, podendo ser parcelado em até 12 vezes, mas existem cursos com investimento bem menor.

Confira a agenda de cursos do Senac aqui.

Veja alguns cursos gratuitos do Senac:

Ananindeua

Auxiliar de Nutrição e Dietética

Pré-requisito: Idade mínima: Idade mínima de 16 anos Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 04/03/2024 até 30/05/2024

Confeiteiro

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 18 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 05/03/2024 até 24/06/2024

Estoquista

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 15 anos. Escolaridade mínima: Ensino Médio Incompleto

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 04/03/2024 até 30/04/2024

Maquiador

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 16 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo .

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 11/03/2024 até 08/05/2024

Organizador de Eventos

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 16 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo .

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 11/03/2024 até 16/05/2024

Porteiro e Vigia

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 18 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto 1º ao 5º ano.

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 06/03/2024 até 03/05/2024

Promotor de Vendas

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 16 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 05/03/2024 até 02/05/2024

Recepcionista

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 15 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto 6° Ano.

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 11/03/2024 até 16/05/2024

Recrutamento e Seleção de Pessoas

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 18 anos.

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 04/03/2024 até 15/03/2024

Repositor de Mercadorias

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 16 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 05/03/2024 até 02/05/2024

Salgadeiro

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 16 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 05/03/2024 até 02/05/2024

Segurança no Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 18 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo Requisitos/conhecimentos específicos: ser profissional ou estudante da área da Saúde

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 18/03/2024 até 25/03/2024

Tecnologias de Segurança de Redes

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 15 anos. Escolaridade mínima: Ensino Médio Cursando. Requisito/conhecimento específico: editores de texto, planilhas eletrônicas, sistema operacional e manipulação de arquivos no Windows Explorer ou Linu

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 23/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 15/03/2024 até 27/03/2024

Castanhal

Segurança de Endpoint

Pré-requisito: Idade Mínima: 15 anos; Escolaridade Mínima: Ensino Médio incompleto; Requisito/Conhecimento Específico: Ter conhecimento básico em editores de texto, planilhas eletrônicas e no sistema operacional Windows ou Linux. É recomendável conhecimento básico em

Local do curso: Centro de Educação Profissional "João Gluck Paül". Rua Pedro Porpino da Silva, nº 2773 - Ianetama - Castanhal

Inscrições de 12/02/2024 às 09:00 até 20/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 06/03/2024 até 21/03/2024

Marabá

Administrador de Banco de Dados

Pré-requisito: Idade Mínima: 15 anos Escolaridade Mínima: Ensino Médio Incompleto

Local do curso: SENAC - Núcleo de Educação Profissional de Marabá. Avenida Nagib Mutran, 427 - Cidade Nova

Inscrições de 12/02/2024 às 09:00 até 06/03/2024 às 23:59

Período do curso: de 11/03/2024 até 19/06/2024

Operador de Caixa

Pré-requisito: Idade Mínima: 16 anos Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Completo

Local do curso: SENAC - Núcleo de Educação Profissional de Marabá. Avenida Nagib Mutran, 427 - Cidade Nova

Inscrições de 19/02/2024 às 09:00 até 13/03/2024 às 23:59

Período do curso: de 18/03/2024 até 05/07/2024

Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos

Pré-requisito: Idade Mínima: 15 anos Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Incompleto

Local do curso: SENAC - Núcleo de Educação Profissional de Marabá. Avenida Nagib Mutran, 427 - Cidade Nova

Inscrições de 12/02/2024 às 09:00 até 06/03/2024 às 23:59

Período do curso: de 11/03/2024 até 04/04/2024

Técnicas Avançadas de Corte de Cabelo: quatro formas

Pré-requisito: Idade Mínima: 18 anos Conhecimento Específico: Cabeleireiro, Cabeleireiro Assistente ou comprovação de experiência na área

Local do curso: SENAC - Núcleo de Educação Profissional de Marabá. Avenida Nagib Mutran, 427 - Cidade Nova

Inscrições de 05/02/2024 às 08:00 até 19/02/2024 às 17:00

Período do curso: de 19/02/2024 até 01/03/2024

Paragominas

Business Intelligence com Excel

Pré-requisito: Idade mínima: mínima de 16 anos Escolaridade mínima: conhecimento específico em editores de texto e planilhas eletrônicas

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM PARAGOMINAS. Av. Tarcísio Francisqueto, S/N, Setor Industrial, Uraim

Inscrições de 15/02/2024 às 09:00 até 21/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 04/03/2024 até 18/03/2024

Cabeleireiro Assistente

Pré-requisito: Idade mínima: 18 anos Escolaridade: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM PARAGOMINAS. Av. Tarcísio Francisqueto, S/N, Setor Industrial, Uraim

Inscrições de 15/02/2024 às 09:00 até 21/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 11/03/2024 até 04/06/2024

Cortes Masculinos e Design de Barba

Pré-requisito: Idade mínima: 18 anos Escolaridade mínima: Desejável já possuir alguma experiência na área

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM PARAGOMINAS. Av. Tarcísio Francisqueto, S/N, Setor Industrial, Uraim

Inscrições de 15/02/2024 às 09:00 até 21/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 04/03/2024 até 21/03/2024

Escova e Modelagem

Pré-requisito: Idade mínima: maior ou igual a 16 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental incompleto; desejável já possuir alguma experiência na área.

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM PARAGOMINAS. Av. Tarcísio Francisqueto, S/N, Setor Industrial, Uraim

Inscrições de 15/02/2024 às 09:00 até 21/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 11/03/2024 até 22/03/2024

Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos

Pré-requisito: Idade mínima: mínima de 15 anos Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM PARAGOMINAS. Av. Tarcísio Francisqueto, S/N, Setor Industrial, Uraim

Inscrições de 15/02/2024 às 09:00 até 21/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 04/03/2024 até 27/03/2024

Pizzaiolo

Pré-requisito: Idade mínima: 16 anos. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo.

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM PARAGOMINAS. Av. Tarcísio Francisqueto, S/N, Setor Industrial, Uraim

Inscrições de 16/01/2024 às 09:00 até 20/02/2024 às 18:00

Período do curso: de 28/02/2024 até 25/04/2024

Preparo de Pães Artesanais

Pré-requisito: Idade mínima: maior ou igual a 16 anos.

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM PARAGOMINAS. Av. Tarcísio Francisqueto, S/N, Setor Industrial, Uraim

Inscrições de 15/02/2024 às 09:00 até 21/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 11/03/2024 até 22/03/2024

Técnicas de Atendimento e Recepção

Pré-requisito: Idade mínima: mínima de 15 anos

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM PARAGOMINAS. Av. Tarcísio Francisqueto, S/N, Setor Industrial, Uraim

Inscrições de 15/02/2024 às 09:00 até 21/02/2024 às 23:59

Período do curso: de 05/03/2024 até 23/04/2024

Redenção

Programador de Sistemas

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 16 anos; Escolaridade mínima: 2.º ano do Ensino Médio.

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM REDENÇÃO

Inscrições de 01/02/2024 às 09:00 até 04/03/2024 às 17:00

Período do curso: de 04/03/2024 até 28/06/2024