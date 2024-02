Enem 2024: Cursinhos ofertam preparação gratuita para estudantes

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão previstas apenas para o mês de novembro. Porém, a preparação dos estudantes que vão participar do exame começa logo no início do ano. No Pará, cursos populares oferecem gratuitamente o ensino pré-vestibular aos alunos que não têm condições de arcar com os custos mensais das aulas preparatórias, mas que veem o ingresso no ensino superior como a possibilidade de mudar a realidade na qual estão inseridos.

VEJA MAIS

Um dos maiores desafios dos participantes é a redação, pela diferença que a produção de um bom texto pode garantir na nota final. A professora Joana Vieira, 43, explica como o texto pode contribuir para os alunos conquistarem a tão sonhada vaga na universidade pública. “A redação sozinha tem o peso das áreas do conhecimento. Então, por ela valer mil, que é, por exemplo, o valor de ciências da natureza - que são quatro disciplinas - se o aluno consegue tirar uma nota máxima, tem um peso muito forte que contribui para a aprovação. É muito difícil passar ou ter uma boa média, sem estar bem na redação”, destaca.

Joana tem um curso de redação preparatório para o vestibular. No local, ela desenvolve o projeto “Turma Feliciano Vieira”, no qual são ofertadas 50 vagas exclusivas para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para se inscrever no curso, o(a) responsável legal do aluno participa de um processo seletivo. Segundo a professora, a ideia surgiu a partir de uma promessa pessoal.

“Quando eu estava começando o meu curso, fiz uma promessa: se eu conseguisse matricular 200 alunos, abriria uma turma gratuita para agradecer e colocaria o nome do meu pai. Ele foi o nosso maior incentivador - com 12 filhos formados - então achei justo fazer essa homenagem. Nós atingimos a meta, mas até hoje eu faço porque tem dado muito resultado, mudado realidades e tem possibilitado o ingresso à educação”, afirma a professora.

Atualmente, o Enem é a principal forma de ingresso nas universidades federais e estaduais no Pará, que utiliza a nota da prova como forma de seleção dos estudantes. Em 2024, a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) oferta 1.135 vagas e a Universidade do Estado do Pará (UEPA) dispõe de 3.670 vagas. Já a Universidade Federal do Pará conta com o maior processo seletivo, com 7.644 vagas. Ao todo, as três maiores instituições de ensino público superior totalizam 12.449 vagas para vestibulandos de todas as regiões paraenses.

Com foco em ampliar a oportunidade dos alunos estudantes de escola pública e/ou moradores da periferia ingressarem na universidade, a Rede Emancipa - presente em dez estados brasileiros e 3 países africanos - é uma das iniciativas populares que disponibiliza o ensino gratuito da redação e das disciplinas em geral para quem deseja se preparar para o vestibular. Na Grande Belém, o movimento tem unidades nos bairros do Guamá, Cremação, Pedreira, Bengui, Tapanã, Matinha, Cidade Nova 6 e na Vila da Barca.

A coordenação do projeto em Belém e Ananindeua defende que: “os cursinhos populares como os nossos acabam sendo uma ferramenta para que os alunos de escola pública e de baixa renda possam se preparar para a prova do Enem de forma qualificada, para que, assim, alcancem as suas projeções individuais e coletivas, como O acesso às universidades, por exemplo”.

Confira cursinhos gratuitos para se preparar para o Enem:

Curso de Redação da Joana (@jdsvieira)

Rede Emancipa Belém e Ananindeua (emancipabelem.wordpress.com)

Cursinho Esperançar da Universidade do Estado do Pará (UEPA) (@cursinhoesperancar)

Rede de Cursinhos Populares Para Romper Silêncios - Terra Firme, Cabanagem, Barreiro e distrito de Icoaraci (linktr.ee/Redecursinhospopulares)

Cursinho Pré-vestibular Popular Ágora - Icoaraci (@cursinho_agora)

Universidade Aberta, curso pré-vestibular gratuito da Universidade Federal do Pará (petfisicaufpa.wixsite.com/petfisica)

Cursinho Pré-Vestibular do Campus Ananindeua da Universidade Federal do Pará (@preufpaananindeua)

Enem Pará Digital (enempara.net.br)

Projeto Movimento de Educação Popular Inclusiva do Jurunas (@mepijurunas)

Cursinho Popular Marielle Franco - Castanhal (@c.pmarielle)