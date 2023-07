Cursos profissionalizantes ajudam profissionais para a nova realidade do mercado

O mundo do trabalho passa por profundas transformações com impactos sobre os empregos e as formas de ocupação no mercado. Há mudanças relevantes nas demandas das empresas, que requerem maior capacitação dos trabalhadores, e também dos profissionais que buscam maior qualificação para se adaptarem a este novo contexto, que pode incluir uma atuação como autônomo. No Pará, é possível encontrar uma ampla oferta de cursos profissionalizantes, tanto pagos quanto gratuitos, disponibilizados por instituições como Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Algumas dessas instituições oferecem cursos e capacitações profissionais de forma gratuita como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) com o Programa Senac de Gratuidade que busca garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

De acordo com o administrador, Márcio Takemura, que atua como Coordenador de Relacionamento com o Mercado no Senac, para quem já está atuando no mercado de trabalho os cursos de capacitação permite que os profissionais atualizem técnicas ou até desenvolvam novas habilidades para acompanhar as tendências de mercado. Já para quem está a procura do primeiro emprego, o administrador sugere que os candidatos realizem os cursos de qualificação profissional com, no mínimo, 160 horas. Ainda de acordo com Takemura, essa carga horária é possivel desenvolvimento de uma ocupação como, por exemplo: confeiteiro, padeiro, cozinheiro, assistente administrativo, assistente de TI, massagista, atendente de farmácia entre outros.

"Os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Senac proporcionam aos alunos a oportunidade de se cadastrarem em um canal chamado Banco de Oportunidade. Esse canal tem como objetivo promover uma aproximação entre os empresários e os alunos qualificados. As empresas têm a possibilidade de publicar vagas de emprego nesse canal, permitindo que os alunos se candidatem diretamente. Além disso, algumas empresas entram em contato diretamente conosco para solicitar currículos de alunos formados em cursos específicos e aí, a gente tem uma forma muito positiva de inserir os alunos desta forma no mercado de trabalho” explica o coordenador.

Veja os cursos gratuitos ofertados pelo Senac

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial ou online através do deste link no portal Senac

- BELÉM

Preparo de Bolos Tradicionais

Pré-requisito: idade mínima: 18 anos.

Local do curso: FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Inscrições de 25/07/2023 às 09:00 até 25/07/2023 às 18:00 (Inscrição de forma presencial)

Preparo de pães artesanais

Pré-requisito: Idade mínima: 16 anos; Escolaridade mínima: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo.

Local do curso: FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Inscrições de 25/07/2023 às 09:00 até 25/07/2023 às 18:00 (Inscrição de forma presencial)

- ANANINDEUA

Técnicas de Maquiagem inscrição presencial

Pré-requisito: Idade mínima: 15 anos; Conhecimento específico: Curso de Maquiagem ou comprovação de experiência na área.

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Ananindeua. Rodovia BR 316, Km 04 S/Nº (OFERTA PROGRAMA SENAC ACOLHE)

Inscrições de 24/07/2023 às 09:00 até 27/07/2023 às 17:00 (Inscrição presencial)

Promotor de Vendas inscrição presencial

Pré-requisito: Idade mínima: 16 anos; Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo

Local do curso: PARÓQUIA SANTÍSSIMO SACRAMENTO Av. São Francisco, 1214 Nova União, Marituba-PA

Inscrições de 24/07/2023 às 09:00 até 26/07/2023 às 18:00 (Inscrição presencial)

- CASTANHAL

Pizzaiolo

Pré-requisito: Escolaridade mínima: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo; Idade mínima: maior ou igual a 16 anos.

Local do curso: Centro de Educação Profissional "João Gluck Paül"

Inscrições de 20/07/2023 às 09:00 até 24/07/2023 às 23:59 (Inscrição Online)

- MARABÁ

Técnicas de Maquiagem

Pré-requisito: Idade Mínima: 15 anos. Conhecimento específico: Curso de Maquiagem ou comprovação de experiência na área.

Local do curso: IPESC (Instituto Plantando Esperança e Colhendo Dignidade) Rua C Quadra Especial Lote 10 – Bairro Nossa Senhora Aparecida

Inscrições de 20/07/2023 às 09:00 até 27/07/2023 às 18:00 (Inscrição presencial)

Design de Sobrancelha

Pré-requisito: Idade Mínima: 14 anos

Local do curso: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO A FAMÍLIA – ACIAFA. Avenida Araguaia n° 54 – Bairro Araguaia

Inscrições de 20/07/2023 às 09:00 até 28/07/2023 às 18:00 (Inscrição presencial)

Estoquista

Pré-requisito: Idade Mínima: 15 anos. Escolaridade Mínima: Ensino Médio incompleto

Local do curso: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO A FAMÍLIA – ACIAFA. Avenida Araguaia n° 54 – Bairro Araguaia

Inscrições de 20/07/2023 às 09:00 até 28/07/2023 às 18:00 (Inscrição presencial)

Práticas de secretariado

Pré-requisito: Idade Mínima: 17 anos

Local do curso: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO A FAMÍLIA – ACIAFA. Avenida Araguaia n° 54 – Bairro Araguaia

Inscrições de 20/07/2023 às 09:00 até 28/07/2023 às 18:00 (Inscrição presencial)

Técnicas de Maquiagem

Pré-requisito: Idade Mínima: 15 anos. Conhecimento específico: Curso de Maquiagem ou comprovação de experiência na área.

Local do curso: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO A FAMÍLIA – ACIAFA. Avenida Araguaia n° 54 – Bairro Araguaia

Inscrições de 20/07/2023 às 09:00 até 28/07/2023 às 18:00 (Inscrição presencial)

- PARAUAPEBAS

Informática Básica

Pré-requisito: Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Incompleto (6º ano); Idade Mínima: Maior ou igual a 14 anos.

Local do curso: Avenida Carlos Santos 118, Centro

Inscrições de 03/07/2023 às 09:00 até 31/07/2023 às 18:00 (Inscrição presencial)

Manicure e Pedicure

Pré-requisito: Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo; Idade mínima: Maior ou igual a 18 anos.

Local do curso: CRAS Panorama - Rua campo grande, esquina com a rua Goiânia, S/N, bairro: Jardim panorama.

Inscrições de 07/08/2023 às 09:00 até 18/08/2023 às 18:00 (Inscrição presencial)

A Arte de se Comunicar e de Vender Mais

Pré-requisito: Idade mínima: Idade 16 anos; Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Parauapebas (Rua E, nº 108 - Cidade nova)

Inscrições de 06/06/2023 às 09:00 até 31/07/2023 às 23:59 (Inscrição Online)

Ferramentas de Marketing Digital

Pré-requisito: Idade mínima: Idade 16 anos; Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.

Local do curso: SENAC - Centro de Educação Profissional de Parauapebas (Rua E, nº 108 - Cidade nova)

Inscrições de 06/06/2023 às 09:00 até 31/07/2023 às 23:59 (Inscrição Online)

- REDENÇÃO

Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritório e Periféricos

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 15 anos Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM REDENÇÃO

Inscrições de 05/07/2023 às 09:00 até 28/07/2023 às 23:59 (Inscrição Online)

Estoquista

Pré-requisito: Idade mínina: Idade maior ou igual a 15 anos. Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM REDENÇÃO (Avenida Santa Tereza, s/n., lote 09, quadra 75. Bairro Vila Paulista)

Inscrições de 12/06/2023 às 09:00 até 03/08/2023 às 23:59 (Inscrição Online)

Vendedor

Pré-requisito: Idade mínina: Idade maior ou igual a 16 anos. Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM REDENÇÃO (Avenida Santa Tereza, s/n., lote 09, quadra 75. Bairro Vila Paulista)

Inscrições de 12/06/2023 às 09:00 até 03/08/2023 às 23:59 (Inscrição Online)

Programador de Sistemas

Pré-requisito: Idade mínima: Idade maior ou igual a 16 anos Escolaridade: 2.º ano do Ensino Médio.

Local do curso: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC EM REDENÇÃO (Avenida Santa Tereza, s/n., lote 09, quadra 75. Bairro Vila Paulista)

Inscrições de 01/06/2023 às 09:00 até 04/08/2023 às 18:00 (Inscrição Online)

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).