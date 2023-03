Carro é encontrado submerso em rio próximo de ponte na Transamazônica

Um caso, no mínimo, curioso chamou atenção de pessoas que passavam pelo quilômetro 45 da rodovia Transamazônica (BR-230), entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, no sudoeste do Pará, na manhã desta segunda-feira (20). Um carro foi encontrado submerso em um rio debaixo de uma ponte naquela estrada federal. Ninguém foi localizado dentro do veículo e nenhum responsável pelo automóvel se apresentou ao local.

A Polícia Militar foi comunicada sobre o fato e deslocou uma equipe para a área, onde foi encontrado um automóvel de cor branca, com vários amassados na parte traseira, o que pode indicar que o veículo teria se envolvido em um acidente e jogado ali ainda na noite de domingo (19). Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o Corpo de Bombeiros também chegou a ser acionado para ir até o local.

Testemunhas relataram que, dentro do carro, havia uma espécie de bastão que pressionava o acelerador. A partir disso, no local, levantou-se a suspeita de que o automóvel tenha sido jogado propositalmente dentro d’água.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o carro já havia sido retirado do rio. “Tá amassado na traseira. Olha aqui um pedaço de cano lá no acelerador preso”, narra um homem, enquanto outro responde: “Fizeram foi jogar o carro aí dentro”. Por meio das imagens, é possível ver ainda que o para-brisa do carro foi arrancado, possivelmente no momento do choque com o fundo do rio.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e o Corpo​​ de Bombeiros para apurar mais detalhes sobre o ocorrido e aguarda retorno.