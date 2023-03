Carro em chamas desce ladeira desgovernado e atinge casa

Um veículo de passeio pegou fogo e, desgovernado, desceu uma ladeira até atingir um imóvel na rua Paraguaçu, bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (13). Segundo informações da Polícia Militar (PM), o veículo ficou completamente destruído.

De acordo com o Supervisor de Área da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o Corpo de Bombeiros já havia controlado as chamas quando a Polícia Militar chegou ao local para atender a ocorrência.

Ainda segundo a polícia, o proprietário do veículo explicou que o veículo apresentou o que parece ter sido uma pane elétrica, e não houve nada que ele pudesse fazer algo para evitar o ocorrido. O motorista ainda conseguiu buzinar para alertar as pessoas que estavam na rua a saírem do caminho.

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) confirmou a ocorrência, mas, ainda não tem como afirmar o que exatamente causou o incêndio.