Mulher é atropelada por carrinho de reboque desgovernado em Paragominas

Começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (17) um vídeo com imagens de um circuito interno de vigilância que mostra uma mulher sendo atropelada por um carrinho de reboque no bairro Jardim América, em Paragominas, sudeste do Pará. As cenas foram gravadas no último dia 11, mas, só agora passaram a ser compartilhadas.

Apesar das imagens serem curtas, é possível ver a vítima andando pela rua calmamente. O relógio marca 8h09. Ela passa por um homem, que observa ao fundo alguma coisa vindo: o carrinho de reboque. Um motociclista de camisa laranja chega a passar perto do objeto que segue desgovernado e atinge em cheio a mulher.

Com o impacto ela vai ao chão e o carrinho passa por cima dela. O pedestre e o motociclista correm para ajudá-la. A filmagem termina sem mostrar de onde o equipamento veio. Não foi informado o estado de saúde da transeunte.