Menino de 12 anos morre atropelado por caminhão de lixo em Marabá

​Um menino de 12 anos foi atropelado e morto por um caminhão coletor de lixo, na tarde desta segunda-feira (28), na esquina das avenidas Goiás e Sororó, na entrada do bairro Jardim União, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. Não foram divulgadas informações sobre o condutor do caminhão e os procedimentos adotados com ele. As causas e circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil. As informações são do site Debate Carajás.​​



Testemunhas relataram que a criança foi atingida pela frente do caminhão, no momento em que saía da avenida Goiás para adentrar na Sororó. Moradores da área ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o menino já estava morto.

VEJA MAIS

Registros feitos por moradores mostram que, com a violência da batida, o garoto foi parar debaixo do caminhão. A bicicleta ficou ao lado do corpo da vítima, com os pneus totalmente retorcidos.

Após o acidente, uma equipe da Polícia Civil e da Polícia Científica do Pará (PCP) estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis. Um advogado da Prefeitura de Marabá também acompanhou o trabalho de análise e remoção do corpo. Equipes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) ajudaram a orientar o trânsito, que ficou congestionado.

Na internet, a morte do ciclista provocou indignação: ​​“Está bom de trocar esses motoristas. Se acham os donos da rua. Não dão espaço para ninguém”, “Muita irresponsabilidade desses condutores”, “Esses caminhões de lixo estão matando gente em Marabá. A maioria dos motoristas está sempre no celular”, escreveram os internautas.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia do Pará e a Prefeitura de Marabá, mas ainda não teve retorno.