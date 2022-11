Atleta de corrida de rua sofre acidente na Arterial 18 em Ananindeua

A atleta de corrida de rua e professora, Léia Palheta, sofreu um acidente enquanto realizava seu treinamento na última terça-feira (8), no meio fio da avenida Arterial 18, em Ananindeua. Léia foi atingida por um ciclista, por conta da retirada da ciclovia, onde era possível a prática da atividade física.

“Depois da reforma ficou inviável treinar ou fazer qualquer tipo de exercício sem riscos de atropelamento, está um caos ninguém se sente mais seguro, não sei o motivo da retirada, foram removidas as marcações das ciclovias, agravando a possibilidade de acidentes com pedestres, corredores e outros. Eu fui uma vítima e fiquei com vários ferimentos, costumava treinar, correr e caminhar nessa área. Sem as marcações ficou muito perigoso”, reclama.

A professora Léia, que iniciou na corrida para sair do sedentarismo, já contabiliza cinco anos de atividades neste esporte, além de participação em provas de outros estados como Fortaleza, São Luís, Minas Gerais, São Paulo. Léia espera uma solução da prefeitura para voltar a treinar com segurança na avenida.

A atleta sofreu vários ferimentos pelo corpo (Dinei Souza/ Especial para O Liberal)

“Espero que os órgãos competentes, tomem providências de devolver nossa ciclovia. Queremos qualidade de vida, para poder ter o direito de praticar nossos esportes sem medo e constrangimento”, expressa.

Nota Sesan

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informa que a avenida Dom Vicente Zico, mais conhecida como Avenida Arterial 18, vem sendo planejada para receber o Projeto de Reestruturação, que consiste no recapeamento asfáltico, sinalização viária, iluminação pública em LED e a modernização do Canteiro Central com a instalação da pista de caminhada e ciclovia, academia ao ar livre e paisagismo.

Local de práticas esportivas

A Avenida Dom Vicente Zico, ainda chamada por moradores de Arterial 18, é uma importante via de circulação de veículos e que fica localizada na parte central da cidade nova. É comum ver no canteiro central, desta avenida, pessoas de diferentes idades se exercitando, seja na caminhada, corrida, pedalada, calistenia e entre outros.

(Dinei Souza, sob supervisão de Jorge Ferreira, chefe de reportagem)