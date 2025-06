Mais de mil famílias vão ser beneficiadas com novas unidades do 'Creches por todo o Pará'

Com as obras em fase final, cinco municípios do Estado se preparam para receber do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), as novas unidades do programa “Creches Por Todo o Pará”. Os espaços vão beneficiar mais de mil famílias e garantir conforto, segurança e bem-estar para o desenvolvimento da educação infantil, de crianças de zero a cinco anos de idade.

Jocácia Mendes é locutora de eventos e mãe da pequena Aila Mendes. Ela contou estar feliz e ansiosa para o auxílio que vai receber nos cuidados com a filha com o funcionamento da creche no município de Marabá.

“Estamos com aquela ansiedade e expectativa para a entrega da nova creche, que vai ajudar mães do município. Já passei no local e vi uma estrutura linda, estou curiosa para conhecer o ambiente, onde minha filha vai estudar e poder aprender em um local adequado, específico para a idade dela. Com certeza, vai melhorar 100% nossa vida com esse auxílio”.

Estrutura moderna padrão

Marabá, Igarapé-Açu, Melgaço, Curuçá e Magalhães Barata são os municípios que vão receber uma creche cada. As unidades têm qualidade e estrutura padrão do Governo do Estado, com capacidade para atender 200 crianças, de 0 a 5 anos.

As unidades têm 9 salas de aula, sala de multiuso, cinco banheiros, lactário, berçário/amamentação, trocador, quadra coberta, parquinho em areia, jardim, banho externo, coordenação, sala de professores, secretaria e copa.

Com um investimento de aproximadamente R$ 21 milhões, as creches vão beneficiar mais de mil famílias nos cinco municípios. Já foram entregues, pelo Governo do Estado, 8 creches e mais 110 estão em obras atualmente.

"É com grande emoção que eu, como mãe de um futuro aluno da creche, vejo a creche ser finalizada, uma obra tão importante para os nossos filhos. Esta creche representa um futuro lindo para os nossos filhos de Magalhães Barata, que terão a oportunidade de iniciar os seus estudos em um ambiente adequado e seguro. Agradeço ao governador, pela oportunidade de oferecer às nossas crianças um espaço seguro, acolhedor e adequado para o desenvolvimento e ensino das nossas crianças e por sua visão de futuro", destacou a Janeide Cristina Oliveira Pinheiro, merendeira e mãe de Marjorie Lizzie Pinheiro da Costa, de três anos de idade.

Programa educacional inédito do Governo do Pará

O “Creches Por Todo o Pará” quer beneficiar 30 mil famílias. Em especial, mães em situação de vulnerabilidade social são as principais beneficiadas para que possam ter oportunidades de voltar ao mercado de trabalho.

No total, serão construídas 150 creches em todo o território paraense e mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos para as obras. Nos municípios com maior índice populacional, serão erguidas duas unidades. Além de reduzir o déficit educacional do Estado, o programa visa impulsionar e avançar o processo de aprendizagem no Ensino Infantil.