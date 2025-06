'Brinde Amazônia Sour' encerra festival de drinks amazônicos com evento musical na Estação das Docas

O Festival Amazônia Sour promove, no sábado, 28 de junho, o “Brinde Amazônia Sour”, evento que celebra o encerramento do circuito de drinks autorais realizado em mais de 30 bares de Belém. A programação segue até o dia 27 com coquetéis que valorizam os sabores da floresta e convida o público a vivenciar a cultura e a hospitalidade amazônicas, reunindo apaixonados por coquetelaria e curiosos em busca de sabores únicos da região.

O evento ocorerrá na Estação das Docas, bairro da Campina, e contará atrações musicais de peso, como BossaCucaNova, Arraial do Pavulagem (com participação de Luê), Arthur Espíndola (com Júlia Passos), VeropaSessions, DJ Marcelinho da Lua, DJ Bernardo Pinheiro e DJ Nat Esquema. Os ingressos estão disponíveis da plataforma Sympla.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o DJ Marcelinho da Lua, do Rio de Janeiro, conta que está animado para agitar o evento com seu setlist e reencontrar amigos da música. “Tremendo prazer estar em Belém, nesse festival maravilhoso. Um prazer por reencontrar um monte de colegas, DJs e artistas notáveis que a gente adora. Terra de amigos como MG Calibre, Marco André, Dono Onete, Mestre Laurentino (In Memorian), Rádio Cipó e tantos outros. É sempre muito bom. Uma terra que sempre ensinou muito pra gente”, diz o artista, também integrante da banda BossaCucaNova.

Quem também celebrou o evento e fez o convite para o público foi o músico Júnior Soares, um dos fundadores do Arraial do Pavulagem que vai levar o repertório do Boi Azul para o público.. “Vai ser muito bacana, porque a gente está levando a banda para tocarmos os sucessos do Arraial do Pavulagem para todo mundo aprender os passos, a dançar, para no dia seguinte estar conosco no arrastão do Arraial doo Pavulagem”.

O evento abre as portas às 13h e segue até as 23h com apresentações musicais dos convidados e degustação de drinks exclusivos criados especialmente para o evento, celebrando a diversidade e a autenticidade da região.

Festival celebra insumos amazônicos na produção de drinks

Pitaya, urucum, jambu, pupunha, bacuri, priprioca, puxuri, cumaru, cheiro-verde, chicória, babaçu e até molho de pimenta. Esses são apenas alguns dos ingredientes que ganham destaque no Festival Amazônia Sour, a iniciativa do idealizador Yvens Penna que coloca a coquetelaria da região no centro das atenções, integrando sabores amazônicos a vivências culturais, gastronômicas, musicais e empreendedoras.

Ocorrendo de 18 a 27 de junho, o circuito passa em mais de 30 bares e restaurantes da cidade e da região metropolitana, com cada estabelecimento apresentando dois drinks exclusivos: um com álcool e outro sem, ambos elaborados com ingredientes típicos da floresta.

A competição do festival será dividida em três fases: a primeira sendo uma análise técnica inicial, a segunda com visitas anônimas aos estabelecimentos participantes ea terceira a avaliação final, que ocorre durante o “Brinde Amazônia Sour” deste sábado (28). O público também pode participar por meio de voto popular, tanto presencial quanto online, para escolher os melhores. Os coquetéis vencedores serão premiados com um valor de R$ 2.000 nas categorias: drink alcoólico, não alcoólico e voto popular. A premiação é uma forma de reconhecimento e valorização da inventividade de quem transforma a riqueza da floresta em experiências únicas na coquetelaria.