‘Carimbó na Orla’ terá edição em Ananindeua com atrações gratuitas no sábado (28/06)

O município de Ananindeua será palco, no próximo sábado (28/06), da segunda edição do projeto “Carimbó na Orla”. A programação inicia às 18h e segue até às 22h, na Praça da Bíblia. A entrada é gratuita. O público poderá acompanhar a apresentação do grupo Flor da Amazônia, com mais de 30 anos de atuação, além de interagir com dançarinos em um espaço ambientado com referências da natureza amazônica, como floresta e rios.

A iniciativa faz parte do projeto “Carimbó na Orla – Ritmos e Cores da Cultura Amazônica”, promovido pela Intera Produções e Eventos, Ministério da Cultura e Governo Federal, com patrocínio do Instituto Cultural Vale.

O projeto levará o carimbó a oito municípios, sendo seis no Pará e dois no Maranhão. Além de apresentações musicais, serão realizadas oficinas voltadas ao aprendizado da dança e percussão do carimbó. A primeira edição foi realizado no início do mês de junho no Complexo do Ver-o-Rio, em Belém.

De acordo com Cristiano Aguiar, coordenador geral do projeto, a proposta tem como objetivo a valorização e continuidade do carimbó como expressão cultural. “Ao levar apresentações do grupo Flor da Amazônia para as orlas de municípios paraenses e maranhenses, o projeto mantém viva a tradição, ensinando às novas gerações os passos, os toques e as histórias por trás desse ritmo ancestral”, afirma.

Ainda segundo Cristiano, a iniciativa movimenta a economia criativa local por meio da contratação de artistas, técnicos e produtores culturais. “O projeto gera impactos sociais e econômicos significativos. Ele movimenta a economia local ao contratar artistas, técnicos e fornecedores regionais, além de estimular o turismo cultural nas cidades onde as apresentações ocorrem”, explica. A proposta também inclui ações de acessibilidade para garantir a participação de pessoas com deficiência.

O cronograma segue nos meses seguintes com apresentações nas cidades de Barreirinhas e São Luís (MA), nos dias 11 e 13 de julho, e novamente no Pará, em Salinópolis (16/08), Salvaterra (30/08), Marapanim (06/09) e Bragança (27/09).