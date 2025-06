Íris da Selva apresenta segunda edição do show 'Tratado de Paz', em Belém

O cantor e compositor trans não-binário Íris da Selva volta aos palcos com a segunda edição do show “Tratado de Paz”, que será realizado no próximo sábado (07/06), a partir das 16h, na Kasa Mazé, localizada no bairro da Batista Campos, em Belém. A apresentação, que une música, arte e resistência, é inspirada na canção homônima lançada pelo artista no último mês de maio, e dá continuidade à proposta iniciada na primeira edição, realizada também na capital paraense. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos virtualmente através da plataforma Sympla. Haverá também uma lista transfree com acesso ilimitado, disponível na mesma plataforma.

Com fortes influências do carimbó urbano e da música popular paraense, o show contará com um repertório majoritariamente autoral, reunindo faixas já conhecidas do público e que fazem parte da trajetória do artista. Íris será acompanhado pelo grupo musical Pássaros Urbanos, que está com ele desde as primeiras apresentações, além de receber convidados especiais no palco.

Entre as participações estão o grupo de carimbó Carimônias — formado por artistas oriundos do movimento político-cultural Thêmonias da Amazônia — o DJ Lou, e o artista transgênero Ádrian BorBlue, que desenvolve um trabalho que une carimbó e poesia em Icoaraci.

O show também propõe uma imersão cultural mais ampla. Além das atrações musicais, o evento contará com uma feira criativa com exposição e venda de produtos artesanais, além de comidas disponíveis ao público.

Para esta segunda edição, o artista adianta que o repertório será semelhante ao do show anterior, mas com uma energia renovada. “Minha expectativa é que o público compareça para apreciar a riqueza desse momento”, disse.

Íris também ressalta a diversidade sonora presente em suas apresentações, que mesclam ritmos como carimbó, xote e lundu com composições mais introspectivas, como a própria canção ‘Tratado de Paz'. “Essa junção da energia agitada com composições introspectivas é muito presente no meu trabalho”, afirmou.

Faixa marca trajetória de autoconhecimento

Lançada no dia 9 de maio, a canção que dá título à apresentação já está nas plataformas digitais. Composta em 2018, “Tratado de Paz” ganha agora novos sentidos e força ao marcar o início de um profundo processo de autoconhecimento e reconhecimento da identidade de gênero de Íris.

Ouça a música:

Segundo o artista, a música nasceu em um período de transformação interna, quando ainda não havia plena consciência de ser uma pessoa não-binária. “A letra é sobre tudo que meu interior queria ser, mas ainda não conseguia por muitos bloqueios e medos”, afirmou.

Ele também destacou que ‘a arte, muitas vezes, sabe antes da gente’, e que a faixa representa esse percurso de afinação com a própria verdade.

Na letra, também são abordadas a espiritualidade e o poder de cura da arte. “Essa música carrega meu ser em transformação, se afinando, lidando com encontros e desencontros internos. Fala também de espiritualidade, de quando o ato de cantar pontos traçou um caminho na cartografia do meu dizer”, explicou.

A canção conta com as participações especiais de Flor de Mururé e BorBlue, artistas trans que também compartilham conexões espirituais com Íris. “Eles apenas cantaram e estabeleceu-se a harmonia entre a gente. Somos amigos e irmãos de santo. Isso também é um fator que dá a liga entre nós, além de sermos pessoas trans que compartilhamos da verdade que essa música transmite”, disse.

SERVIÇO

Íris da Selva apresenta Show “Tratado de Paz” – 2ª edição

📅 Data: Sábado, 7 de junho;

🕓 Horário: A partir das 16h;

📌 Local: Kasa Mazé, localizado na Rua dos Pariquis, nº 1539, bairro Batista Campos, em Belém (PA);

🎟 Ingressos: R$ 15;

🔗 Vendas: Disponíveis pela plataforma Sympla;

🎫 Lista Transfree: Acesso gratuito com vagas limitadas, também via Sympla.