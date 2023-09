Íris da Selva e Pássaros Urbanos cantam músicas próprias e de outros compositores neste sábado, 9

Íris da Selva faz parte da nova leva de cantores e compositores amazônicos ligados ao som do tambor conhecido como curimbó, marca da cultura do carimbó, mas que imprime também poética e sonoridades próprias em sua trajetória. Neste sábado, 9, ele se apresenta junto ao grupo Pássaros Urbanos, a partir das 18h até 1h, na Cervejaria Uriboca. A apresentação vai misturar canções próprias e de outros artistas populares.

Desde que surgiu no mercado musical, em 2020, com o Ep Das Águas desse Rio, Íris da Selva se firma como um nome que traz ao carimbó poemas que refletem sentimentos e questionamentos existenciais sobre o mundo e a vida. “O que é existir? / Vale tudo e sem paredes”, canta e entoa Íris na canção “Velho Tempo”, gravada em 2022 e disponível em vídeo no You Tube. Na apresentação deste fim de semana, ele mostra ao público o trabalho desenvolvido até aqui e homenageia outros artistas do Pará que vem influenciando seu trabalho.

Após se apresentar fora do Pará, na Bahia e em São Paulo, Íris decidiu se aprofundar ainda mais na execução de ritmos amazônicos. “Eu me senti mais conectado ao carimbó e entendi a importância de cada vez mais cantar o que acredito. Para essa apresentação de sábado eu vou, além do meu repertório autoral trazer mais músicas de Mestre Diquinho, do Marajó, que tanto inspiram meu trabalho. E vou tocar também minhas músicas que fiz de parceria e estão disponíveis no Spotify”, adianta o artista.

Íris canta as suas canções acompanhado pelos músicos que formam o grupo Pássaros Urbanos. “Pássaros Urbanos é a galera que voa comigo quando estamos no palco. É uma formação que varia um pouco, mas essencialmente tem Karina Diaz e Gley Carrera desde o princípio, em 2019. Agora Vickamiada também está compondo o grupo tocando curimbó e fazendo voz. Nas flautas temos o Fred William e Silvio Barbosa, que geralmente alternam. Então o grupo varia a composição. Para esse sábado vai ser eu no vocal, Gley no curimbó e Karina na Maraca”, apresenta.

A carreira musical de Iris da Selva está ligada aos momentos de som ao vivo, das rodas de curimbó, mas ainda este ano deve divulgar também uma nova gravação, de uma canção que já vem sendo tocada nos shows. “Para este ano vou lançar o single ‘Desfibrilando Afetos’ junto com os Pássaros Urbanos e com arranjo de segunda voz do Vini Maués. Estamos produzindo em conjunto. Dessa vez não teremos flauta na música,então surgem outros desafios de preenchimento, mas estamos bem empolgados com os resultados e muito afim de compartilhar com o público”, comemora o músico.

SERVIÇO:

Carimbó no Chamego – Íris da Slva e Pássaros Urbanos

Local: Cervejaria Uriboca (Bernal do Couto, 579)

Hora: 18h

Ingressos: Entrada grátis até as 20h – 10h a partir de 21h