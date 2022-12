‘Sereno’ une a musicalidade do Pará e Rio Grande do Norte pelo Carimbó

O cantor Íris da Selva deixa um presente de Natal aos fãs paraenses e lança neste domingo, 25, o single "Sereno", em parceria com o cantor e compositor do Rio Grande do Norte, Letto. A música de trabalho dos dois fará parte do EP da dupla, a ser lançado em 2023.

Íris conta que a musicalidade do Pará e do Rio Grande do Norte misturam elementos comuns da arte que ambos produzem. "'Sereno' é uma parceria que nasceu a distância, entre dois compositores que carregam consigo a vontade de deixar a poesia sempre nortear seus caminhos [e que] se permitiram dialogar, através da ponte virtual para misturar entre si e fazer nascer uma sonoridade repleta de carimbó aliada à solos de guitarra quentes resultando num frescor tropical com influências psicodélicas", declarou.

"Desde que eu comecei a vivenciar carimbó, tudo que eu faço costuma passar por essa estética. Jogo um acorde e já me vem carimbó na cabeça. Sinto que meu processo criativo mantém uma via larga pro carimbó, então eu sinto mais facilidade em compor, embora eu seja muito exigente no que dizer e como dizer, qual melodia e tudo mais. No caso de 'Sereno', Letto também têm referências de carimbó, então ficou mais fácil ainda de compor essa música", arguiu.

Letto em apresentação musical. (Reprodução / Alberto Medeiros)

Os artistas se conheceram no palco do Espaço Cultural Coisas de Negro, em Icoaraci no ano de 2019, mas somente no final de 2022 é que de fato a parceria veio se formalizar. "No início a gente trocou uma ideia e o Letto me mostrou a primeira estrofe de 'Sereno'. Eu assimilei o som, a ideia e devolvi com mais uma parte da música. E foi assim até finalizar a composição e chegar no que a música é hoje", disse.

"Uma das coisas mais interessantes nesse processo de composição é que felizmente a tecnologia nos ajudou nessa parceria. É um trabalho de confiança também. [Logo mais estará] em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Youtube music, Apple music", complementou.

A produção do single e gravação começou no Rio de Janeiro e em Belém, mas também contou com apoio de Leandro Dias no Estúdio Espaço Ipiringa para mixagem e masterização. "Após a canção ter corpo e estrutura, Letto iniciou a produção e gravação no Rio de Janeiro, e [eu], em Belém no estúdio Budokaos, após os arranjos tomarem forma", contou Íris.

O artista indicou alguns compositores e mestres de carimbó que admira. (Reprodução / Victor Peixe)

O artista deixou algumas indicações de artistas que o inspiram e que gostaria de indicar ao público o trabalho: "Mestre diquinho do Marajó, que sempre foi uma ótima influência para o carimbó que eu faço. Mestre Zezinho também e no geral a própria sonoridade do carimbó do Marajó. Acho que vale a pena ouvir e conhecer. Tem Felipe Alien, Borblue, Batucada Misteriosa, Mateus Moura, Larissa Medeiros, todes artistas que têm trabalhos muito bons lançados nas plataformas digitais e que vale a pena conhecer", finalizou.

Serviço

Lançamento: “Sereno”, música dos cantores Íris Selva e Letto

Data: domingo, 25.

Onde: Spotify, Deezer, Youtube music, Apple music.