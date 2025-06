Circo paraense ‘Nós Tantos’ leva humor amazônico à Mostra de Palhaçaria em MS

Fazer palhaçadas de um jeito genuinamente paraense. Esse é o método de trabalho do circo Nós Tantos, grupo paraense que celebra 15 anos de fundação e muitas apresentações carregadas de um humor intimamente ligado à cultura local. Para comemorar tantos anos de estrada, os artistas estarão presentes na 4ª Mostra de Palhaços e Circo de Dourados, evento que acontece de 18 a 22 de junho, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul.

A Mostra é uma celebração à linguagem da palhaçaria, com oficinas, palestras e apresentações que valorizam um dos estilos mais tradicionais do humor. Esta será a primeira vez que um grupo artístico da região Norte participa da programação.

Para estrear nesse novo palco, o Nós Tantos apresentará os espetáculos Circo e Carimbó e Virar Peixe, dois números que utilizam elementos da cultura paraense para levar riso e identidade regional ao público.

Espetáculos com sotaque amazônico

‘Circo e Carimbó’ e ‘Virar Peixe’ são os espetáculos que serão apresentados pelo grupo na Mostra (Foto: Divulgação)

Estreado em 2021, Circo e Carimbó é um projeto premiado que já passou por Pará, Maranhão e Tocantins. A peça valoriza os povos amazônidas, o carimbó e a preservação do meio ambiente.

Já Virar Peixe brinca com diversos elementos da cultura regional. “O foco é o número de alguém virar peixe. É uma brincadeira em que apresentamos várias cenas e usamos referências culturais nossas”, explica Yure Lee, coordenador e fundador do circo Nós Tantos.

Yure e outros sete integrantes do grupo embarcarão para Dourados com a missão de levar alegria e também apresentar a cultura paraense a um novo público — muitos deles, segundo o artista, sem referência sobre o que é o Pará.

“Primeiro temos que dizer que somos de Belém, porque, quando escutam o nosso chiado, pensam que somos do Rio. Aí explicamos que somos de Belém, terra do carimbó, da Joelma, da Dona Onete... Inclusive, fazemos a cena da garça namoradeira e do malandro urubu. Pegamos esses elementos e mostramos o Pará através das nossas cenas. Na hora da foto, por exemplo, a gente pede pro povo gritar ‘açaí’”, conta, aos risos, o fundador.

Palhaçaria paraense com identidade própria

O visual do grupo Nós Tantos se diferencia do modelo clássico da palhaçaria. Eles não usam nariz vermelho nem figurinos convencionais. Em vez disso, são inspirados na matutagem, figuras cômicas genuinamente paraenses, como o pássaro junino e o boi-bumbá.

Segundo Yure, a participação do grupo só foi possível graças a políticas públicas de incentivo, fundamentais para promover intercâmbios e ampliar o conhecimento sobre a Amazônia no restante do Brasil.

“Nós só estamos indo por conta do fomento de um edital de intercâmbio, patrocinado pela Funarte e pelo Ministério da Cultura. A proposta é justamente levar nossas culturas para outros estados. É uma grande honra participar, porque nenhum circo da região Norte havia estado nesse evento antes”, explica.

Acessibilidade

As apresentações do circo Nós Tantos serão totalmente inclusivas, com intérprete de Libras acompanhando os espetáculos. Estão previstas também oficinas inclusivas, incluindo uma voltada especificamente para a comunidade surda.

Sobre o Circo Um Tanto de Nós

Por volta de 2007 e 2008, os irmãos Yure Lee e Ykaro faziam malabarismo nas ruas de Belém para custear os estudos no ensino superior. Participaram do curso de formação em circo social oferecido pelo Circo Laheto, em parceria com o Cirque du Soleil, e passaram a circular com espetáculos e oficinas por bairros periféricos e comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A partir de 2010, o grupo Nós Tantos é fundado e então são montados vários espetáculos, como "Um tantinho de nós tantos" (2010); "Remontagem-Um tantinho de nós tantos: de volta para minha trupe" (2014); "O espetáculo de um homem só" (2017); "Circo e Carimbó" (2021); "Reisado Aéreo" (2023); "Redescobrindo a graça" (2022); "Circolando" (2023); "Circolando Virar Peixe" (2024). O grupo também já participou de vários eventos importantes como: Festival Pixirum da Secult-PA; Festival de Teatro Infantil de Marabá; XX Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo(CE); Festival InSollus Tucujus (AP) e Festival de Circo de Taquaruçu em Palmas-TO.