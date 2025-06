Parárraia encerra com shows de Nattan, Mari Fernandez, Pablo e Joelma no Mangueirão

Neste domingo, 15, acontece o encerramento do Parárraia – o São João da Amazônia. Para fechar o evento, se apresentam Nattan, Pablo, Mari Fernandez e Joelma. Com recorde de público, o evento lotou o estádio Mangueirão durante os três primeiros dias.

Com abertura dos portões marcada para as 18h, Mari Fernandez já separou seu look junino para o momento. Além das roupas, a artista chega com um show personalizado exclusivamente para o período festivo, passando pelos seus maiores sucessos e mesclando releituras de sertanejos e forrós.

“Que estado maravilhoso é o Pará! Sempre uma alegria imensa estar com vocês. Estou chegando para lascar o coração do povo, viu? Preparei um show massa demais para este São João, com muita música típica e meus sucessos. Vamos nos divertir muito, com certeza!”, disse a artista.

Após a apresentação dela, será a vez do “papai do ano” subir ao palco. Nattan chega com a animação que o público paraense já conhece. O artista, que já é quase um paraense, se apresenta pelo segundo ano consecutivo no Parárraia.

“Eu me sinto muito parte desse evento. O Parárraia tem uma energia diferente, uma vibração que me pega de um jeito especial. O Pará tem esse calor humano também, né? Essa entrega do público é única. Isso me inspira demais. Estar aqui desde a primeira edição e ver o quanto esse projeto cresceu é uma alegria imensa. É como se eu acompanhasse tudo isso de perto”, disse o cantor.

Ele tem uma identificação bem íntima com o evento. Nos dois anos, esteve presente no lançamento do Parárraia e também como atração. Essa conexão se estende ao público, que ocupa um lugar especial no coração de Nattan.

“Ah, o povo do Pará é diferente, viu? (risos) É uma galera muito acolhedora, que me abraçou desde o começo da minha trajetória. Tenho fãs aqui que carrego com muito carinho, gente que me acompanha, me apoia... Acho que essa conexão vem da troca que rola nos shows, nas festas... Me sinto muito em casa quando estou aqui!”, emociona-se o cantor.

Se a agenda de Nattan sempre contempla o Pará, o público já conhece diversas labels dele, incluindo o Desmanttelo do Nattan, apresentação que vai até o sol raiar. Agora, para o Parárraia, ele chega com um novo show.

“Encerrar um evento como esse é uma honra gigante! Pode ter certeza que vou chegar com tudo. O público pode esperar um show para cantar, dançar, se emocionar... Vai ter modão, forró, uma mistura boa. Tenho feito um show de São João com um repertório diverso e a ideia é não deixar ninguém parado”, finaliza Nattan.