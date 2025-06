Parárraiá 2025: Saiba quem são os artistas a se apresentar no festival deste ano

No estádio Mangueirão, em Belém, o Parárraiá começa nesta quinta-feira (12) e promete repetir o sucesso de 2024 com diversas atrações. Durante os quatro dias de programação, um quarteto de artistas se apresenta nas noites belenenses, exceto no dia da abertura do evento, que terá cinco apresentações. Entre os gêneros musicais estão o tecnomelody, o sertanejo e o forró, tradicional nas festas de São João.

Na noite de abertura do Parárraiá 2025, Gusttavo Lima estreia no palco do estacionamento do Mangueirão a partir das 18h. Logo após, a festa será comandada por Manu Batidão, que promete animar o público. Ainda na quinta-feira (12), o cantor cearense Eric Land sobe ao palco com a promessa de agitar o público com o seu show de forró. Após a apresentação de Eric, a aparelhagem Carabao, comandada pelo DJ Tom Máximo, levará todos para uma viagem nostálgica pelos sucessos do brega paraense, além dos hits mais recentes. O encerramento da noite de estreia do evento será por conta do grupo “Os Caras do Arrocha”, formado por Israel Novaes, Thiago Brava e Gabriel Grava, que continuam a nostalgia do Carabao, mas com os sucessos do arrocha.

VEJA MAIS

Na sexta-feira (13), o segundo dia do evento promete evidenciar as emoções do paraense com Chitãozinho e Xororó, abrindo a noite de apresentações. Após a dupla, os paraenses recebem Xand Avião no palco no estacionamento do Mangueirão, que recentemente anunciou ser fã do Carabao. Depois de Xand, é a vez de Felipe Amorim continuar as apresentações da noite, que será encerrada por Viviane Batidão, com seu tradicional show de tecnomelody.

O início do penúltimo dia de apresentações terá Wesley Safadão abrindo a programação da noite de sábado (14). Léo Foguete sobe ao palco logo após o primeiro show e depois dará lugar para Léo Foguete, que tem feito sucesso em todo o Brasil com a música “Última Noite”, gravada com Nattanzinho. A noite também terá a apresentação do cantor Jonas Esticado e será encerrada com o show da aparelhagem Lendário Rubi.

Já no domingo (15), último dia de apresentações do Parárraiá 2025, o encerramento será feito pelos artistas Nattan, Pablo, Mari Fernandes e Joelma. Parte do calendário nacional de grandes programações das festas juninas, o evento garante diversão para toda a família, além de transformar o Mangueirão em um espaço temático para a apresentação de quadrilhas juninas paraenses, comidas típicas e feira de empreendedorismo. No total, serão 17 atrações musicais divididas entre sertanejo, forró e tecnomelody.

Serviço:

12 de junho

Gusttavo Lima

Manu Bahtidão

Éric Land

Carabao (aparelhagem)

Os Caras do Arrocha

13 de junho

Chitãozinho e Xororó

Xand Avião

Felipe Amorim

Viviane Batidão

14 de junho

Wesley Safadão

Léo Foguete

Jonas Esticado

Lendário Rubi (aparelhagem)

15 de junho

Nattan

Pablo

Mari Fernandez

Joelma

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)